Pozor na nový trik zlodějů: Takhle influencerce vykradli byt! Neděláte chybu i vy?
Žena z Londýna na svém Tiktok profilu varovala před zlozvykem, který může snadno vést k vloupání. K tomu naštěstí došlo, zatímco byla pryč, jinak mohla celá událost skončit daleko hůř. Za všechno přitom mohl klíček v zámku zadních dveří!
O děsivý příběh se Ayamé podělila na svém profilu, kde video viděly již stovky tisíc lidí. Při odchodu z domu zamkla zadní dveře a klíč nechala v zámku. To se však ukázalo jako osudová chyba. „Naštěstí jsem v pořádku a neudělali tu snad nic úchylného,“ řekla serveru Needtoknow na adresu zlodějů.
„Ale musím vás všechny varovat, nenechávejte klíče v zámku,“ pokračovala. Zloději se zaměřili na skleněnou výplň dveří. Nejprve udělali do dveří dírku šroubovákem a následně tabulku skla bez okolků rozbili. „Klíč jsem tam nechala, protože jsem si myslela, že zámek pak nepůjde z druhé strany vyháčkovat. Ale zloději si i tak poradili velmi snadno,“ popsala.
Během vloupání jí zloději ukradli retro džínovou kabelku Louis Vuitton z roku 2006. To Ayamé opravdu zlomilo, protože si na vysněný kousek šetřila přes tři roky. „Všechny holky soucítí s mou bolestí. Je mi to velmi líto, pořád pláču,“ uvedla. Policie jí po incidentu poradila, aby při odchodu z domu nechávala rozsvíceno. Vypadá to pak, že někdo je stále doma.
Navíc se rozhodla pořídit si bezpečnostní kamery. „Nechám si pokrýt každičký kout, protože jsem si nikdy nepřišla tak narušená na soukromí,“ popsala.
Kamery a alarm musí zkrátka být, teda když máte velký dům a velký pozemek.