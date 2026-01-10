Seniorka svěřila Milanovi klíče od bytu: Nejprve ženě pomáhal, pak ji měl zavraždit
Milan (43) pomáhal sousedce z paneláku ve slovenském Lučenci. Žena mu věřila, měl klíč od jejího bytu. Stalo se ale něco, co nikdo z místních nechápe. Nebožačku našli doma zavražděnou, z brutálního činu policisté obvinili právě úslužného souseda.
Milan spolu s manželkou nebohou Máriu navštěvovali, nosili jí nákupy, muž dokonce důchodkyni vymaloval byt. Měli od bytu seniorky klíče. Sousedé si ale začátkem roku všimli, že Mária delší dobu nevychází ven.
Příbuzná se jí nemohla dovolat, a tak vše oznámila policistům. Když ani těm důchodkyně neotevřela, vypůjčeným klíčem byt odemkli. Uvnitř je čekalo děsivé překvapení. Podle serveru Noviny.sk měla nebožačka svázané ruce a nohy, přes ústa šátek a byla brutálně zavražděná.
Lidmi z bytovky ženina smrt otřásla. „Nic jsem neslyšela, ale jak taky, když měla zacpaná ústa,“ otřásla se hrůzou sousedka, která, stejně jako ostatní, vůbec netušila, kdy mohl vrah oběti ublížit.
V souvislosti s mordem zadrželi policisté záhy právě Milana. Ten se začal chovat jako smyslů zbavený. Vytáhl z kapsy kuchyňský nůž, ohrožoval policisty a nakonec se pobodal. Se zraněními na krku a hrudníku leží v nemocnici. „Bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy, ze kterého vyšetřovatel obvinil třiačtyřicetiletého muže,“ uvedla policejní mluvčí Nikola Žabková.
Milana si známí pamatují jako slušného chlapa, změnil se ale prý za pobytu v zahraničí. Údajně propadl drogám a někteří si myslí, že v užívání pokračoval i po návratu domů. „Byl podán návrh na vzetí obviněného do vazby,“ dodala mluvčí.
