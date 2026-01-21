Jako ve válce. Při přestřelce na radnici v Chřibské na Děčínsku padlo v pondělí okolo sta výstřelů. Je možné, že jednu z úřednic postřelila omylem policistka, když před šíleným střelcem kryla raněného kolegu. Z vyjádření vyšetřovatelů a svědectví Blesk sestavil pravděpodobný scénář tragického útoku.
Vyšetřovatelé o tragédii na radnici v Chřibské: Padlo 100 výstřelů
1.1. Hádka a zbraně
Narkoman Roman C. (†39) byl podle místních na radnici už chvíli před rozpoutáním pekla. Měl se tam pohádat s jednou z pracovnic, o níž se domníval, že o něm šíří, že je zodpovědný za předávkování bratra své partnerky. Rozzuřený Roman C. se pak vrátil domů, do bytu v městském domě, jen přes silnici úřadu. Měl čtyři nelegálně držené zbraně – revolver, samonabíjecí pušku a dvě samonabíjecí pistole – a rozpoutal řež. Když viděl přijet starostu Jana Machače (nez.), začal podle jeho vyjádření pálit už z okna. „Trefil mě do levého stehna a do pravé lopatky. Další dvě kulky šly mimo mě a do mého auta,“ napsal v SMS serveru iDnes.cz. Když se spolu s dalšími vyděšenými lidmi schovali do budovy, ostřeloval i ji. Kulky skončily v omítce i oknu. Pak vstoupil dovnitř.Video Střelba na úřadě v Chřibské. (19. 1. 2026)Video se připravuje ...
2.2. Jatka uvnitř
Zastřelil údržbáře Josefa C. (†38), ten měl údajně chránit tělem jednu ženu a podle jeho kamaráda Jana Bláhy „to dostal do zad“, řekl serveru Novinky.cz. Místostarosta Jaromír Nepovím se měl spasit skokem z okna. Na úřadě pracuje i matka Romana C., té se prý podařilo ukrýt. Krvavá hrůza trvala několik minut, pak na místo dorazili první policisté a pachatel už neměl čas útočit na civilisty.
3.3. Přestřelka s policií
Do budovy šla jako první dvoučlenná hlídka obvodního oddělení Krásná Lípa, záhy za ní prvosledová hlídka z oddělení hlídkové služby Děčín. „K nim se následně přidal i jejich kolega, který bydlí v obci. Vzal soukromou zbraň, měl i lehkou balistickou vestu, a šel jim na pomoc,“ popsal v pořadu Epicentrum na Blesk.TV Jozef Bocán, mluvčí policejního prezidenta Policie ČR.Video Policie o střelbě na úřadu v Chřibské: Křik, intenzivní střelba i stovka vypálených nábojnicVideo se připravuje ...
„Ten zákrok byl skutečně pro zasahující mimořádný. Ačkoliv jsou zejména prvosledové hlídky, ale i policisté z obvodních oddělení na podobné situace dlouhodobě připravováni v rámci výcviku, realita je jiná ve chvíli, kdy se dostanete na místo, kde se střílí, kde se střílí přímo po vás a kde zaznívá křik. Jde o neskutečně stresující situaci. Kolegové se však zachovali naprosto profesionálně a bravurně,“ zdůraznil.
Útočník začal na muže zákona pálit desítky nábojů. „Ti na situaci reagovali opětováním střelby. Jeden z policistů byl postřelen do pravé nohy v oblasti kyčle. Druhý měl prostřelený oděv v oblasti levého ramene, naštěstí jej však střela minula. Třetí utrpěl pohmoždění ruky,“ uvedl Kamil Marek, policejní mluvčí Ústeckého kraje.
4.4. Boj přes dveře
„Kolegové s kolegyní pronásledovali útočníka, který se podle mých informací zavřel s dalšími lidmi v místnosti. Ozývala se střelba, křik, následně došlo ke střelbě přes dveře na policisty, kteří se kryli za balistickým štítem, a jeden dostal zásah,“ upřesnil Blesku Bocán. V tu chvíli zřejmě policistka, která se snažila kolegu krýt, vystřelila a přes dveře nešťastně trefila jednu z úřednic. Situaci vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů, je ale zřejmé, že jednali v bezprostředním ohrožení života.
5.5. Konec…
Nakonec se podařilo dostat střelce do situace, kdy pochopil, že neunikne, a sám se zastřelil.
Jsou na běžném pokoji
Čtyři lehce zranění byli z nemocnice propuštěni již v pondělí večer. „V ústecké zůstávají dvě osoby (s průstřelem hrudníku – pozn. red.), zranění naštěstí nejsou vážná, nedošlo k zásahu životně důležitých orgánů,“ upřesnil mluvčí Krajské zdravotní Ivo Brániš. Po operacích se zotavují na běžných pokojích.
6.Cíco, jsi náš hrdina!
Nad úřadem včera zavlál černý prapor a schody před vstupem se proměnily v pietní místo. Mezi prvními přišly zapálit svíčku dvě zdrcené kolegyně zastřeleného úředníka. K plamínkům položily mrazivý vzkaz: „Cíco, jsi náš hrdina!“ Přezdívka „Cíco“ patřila podle místních Josefovi C. (†38). Obyvatelé na něj vzpomínají jako na pracovitého a oblíbeného člověka.
7.Lidé z městečka popisují: Vražda jako pomsta za švagra?!
Pravděpodobné pozadí masakru poodkrývají obyvatelé městečka. Střelcem, který vtrhl na radnici, má být recidivista Roman C. (†39). Popisují, že šlo o dealera pervitinu, který prý zásoboval i německý trh. Problémy s narkotiky potvrdila i policie: „Muž byl již v minulosti policií řešen pro majetkovou, drogovou trestnou činnost, řízení motorového vozidla pod vlivem omamných látek a maření úředního rozhodnutí a vykázání.“
Krvavý incident má mít kořeny v rodinné tragédii. Před půl rokem zemřel na předávkování Lukáš R., bratr přítelkyně útočníka Romana C. V obci se tehdy začalo šuškat, že smrtelnou dávku mu prodal právě on a od té chvíle prý trpěl výčitky a bludy.
8.Prohledali doupě
Zatímco radnici vyšetřovatelé v noci na včerejšek opustili, včera pracovali o pár desítek metrů dál, v domě přímo naproti úřadu. Prohledávali městský byt, kde žil Roman C. s přítelkyní. Cílem bylo najít důkazy a zjistit, zda v něm nezanechal smrtící pasti. Na místo byl proto povolán i pyrotechnik se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin. „Kriminalisté realizovali domovní prohlídku v bydlišti podezřelého. Z důvodu standardního postupu proběhla rovněž preventivní pyrotechnická prohlídka,“ potvrdil policista Kamil Marek.
9.Zdrcení úředníci: „Neptejte se nás, jestli tomu šlo zabránit.“
Kanceláře městského úřadu zůstávají uzavřené. Zástupci města zveřejnili na webových stránkách vyjádření, v němž reagují na tragickou událost:
„Nejprve chceme vyjádřit obrovskou lítost nad ztrátou našeho kolegy. Je to pro nás všechny velmi bolestné, jeho rodině posíláme mnoho sil. Ptáte se, zda šlo situaci předejít? Nešlo, jsme malý úřad a do začátku tragické chvíle jsme vedli normální pracovní den, kdy jsme byli otevřeni veřejnosti. Nyní začneme postupně likvidovat škody, uklízet, opravovat, zajišťovat poškozené technické i jiné vybavení, tak abychom mohli co nejdříve obnovit provoz. Vzhledem ke stavu kanceláří to však bude v řádu několika dnů.“
