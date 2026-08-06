Policie našla tělo utonulého muže: Při bouřce se ztratil v jezeře Most
Policisté našli tělo osmadvacetiletého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži stále pátrají. Tělo našli ve středu večer.
V úterý u jezera Most zavládla silná bouře, která znemožnila mnoha lidem ve vodě dostat se na břeh. Šestičlenná skupina na paddleboardech patřila mezi ně. Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí, dva mladíci ale spadli do vody.
Policie po nich začala okamžitě pátrat a o den později našla v jezeře tělo jednoho z pohřešovaných (†28). Druhého stále hledá. Informovala o tom na sociální síti X. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychickou podporu a pomoc.
Na pátrání se podílejí potápěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí. Na jezeře bylo i celou středu podle zjištění ČTK na místě mnoho lidí.
A také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. Opět byli při ní na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat. Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se v Ústeckém kraji i dnes mohly objevit bouřky, teploty budou o něco nižší než dosud, vystoupají nejvýše na 33 stupňů Celsia.
Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Podle informací ČTK byla skupina od břehu daleko.
Bouřka doprovázená velmi silným větrem se v úterý vpodvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy. Mezi Mostem a Obrnicemi najel osobní vlak do spadlé větve v trakčním vedení. Bouřka se přehnala některými částmi kraje znovu také ve středu odpoledne.
Upřímnou soustrast rodině 🖤