Policie našla tělo utonulého muže: Při bouřce se ztratil v jezeře Most

Policejní manévry na jezeře Most.
Policejní manévry na jezeře Most.
Pátání v jezeře Most
Policejní manévry na jezeře Most.
Policejní manévry na jezeře Most.
Aktualizováno -
6. srpna 2026
07:59
Autor: ČTK, Michal Israel Volf, Nicole Kučerová - 
6. srpna 2026
07:38

Policisté našli tělo osmadvacetiletého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži stále pátrají. Tělo našli ve středu večer.

V úterý u jezera Most zavládla silná bouře, která znemožnila mnoha lidem ve vodě dostat se na břeh. Šestičlenná skupina na paddleboardech patřila mezi ně. Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí, dva mladíci ale spadli do vody.

Policie po nich začala okamžitě pátrat a o den později našla v jezeře tělo jednoho z pohřešovaných (†28). Druhého stále hledá. Informovala o tom na sociální síti X. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychickou podporu a pomoc.

Na pátrání se podílejí potápěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí. Na jezeře bylo i celou středu podle zjištění ČTK na místě mnoho lidí.

A také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. Opět byli při ní na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat. Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se v Ústeckém kraji i dnes mohly objevit bouřky, teploty budou o něco nižší než dosud, vystoupají nejvýše na 33 stupňů Celsia.

Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Podle informací ČTK byla skupina od břehu daleko.

Bouřka doprovázená velmi silným větrem se v úterý vpodvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy. Mezi Mostem a Obrnicemi najel osobní vlak do spadlé větve v trakčním vedení. Bouřka se přehnala některými částmi kraje znovu také ve středu odpoledne.

Policejní manévry na jezeře Most.
Policejní manévry na jezeře Most.
Pátání v jezeře Most
Policejní manévry na jezeře Most.
Policejní manévry na jezeře Most.

Témata:
pátránísmrthasičiutonutíbouřePolicie ČRpolicieÚstecký krajMostjezerobouřka
Michal Israel Volf
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Pavlína Dufková ( 6. srpna 2026 08:01 )

Upřímnou soustrast rodině 🖤

heřman khon ( 6. srpna 2026 07:51 )

druhý někde plave

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