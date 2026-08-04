Následky bouřek v Česku: Na jezeře Most zmizeli dva lidé
Na jezeře Most pátrají policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Policisté prohledávají břehy jezera a okolí. Smršť se přehnala také v Měšicích u Prahy, kde silný vítr shodil střechu firmy. Milan v Chotiměři dokonce popsal tornádo.
Náhlá silná bouřka s větrnou smrští zkomplikovala situaci na jezeře Most. V době, kdy bouřka byla nad jezerem, měli někteří lidé velké problémy bezpečně doplavat na břeh. Na místě nyní zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému včetně poříčního oddělení policie. „S ohledem na probíhající záchrannou akci a ohleduplnost vůči rodinám pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další informace,“ uvedla mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.
Bouřka doprovázená velmi silným větrem se vpodvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy. Mezi Mostem a Obrnicemi najel osobní vlak do spadlé větve v trakčním vedení, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Kvůli nehodě je provoz na trati zastaven. Vítr také komplikuje hašení požáru odpadu na Litoměřicku.
Smršť u Prahy
Při silných bouřích byly severně od Prahy, v prostoru mezi obcemi Hovorčovice a Měšice, zaznamenány silné škody způsobené prudkým větrem. Vichr shodil střechu tamní firmy.
Před tornádem se schoval do kurníku?
V Chotiměři na Litoměřicku svědek údajně viděl silný vítr připomínajícím menší tornádo. Vichr poničil stan i terasu. Jak Milan uvedl, prý se schoval do kurníku. Sousedé mluví o zlámaných stromech.
Pokud bourka prijde rychle, tak to na breh clovek stihnout nemusi - neni to maly rybnicek. Zejmena pokud je na paddleboard uprostred a je zacatecnik. Otazka je, co delala MP (vyjma burezace navstevniku), ktera tam provozuje lod.