Následky bouřek v Česku: Na jezeře Most zmizeli dva lidé

Bouřka zkomplikovala situaci u jezera Most
Bouřka zkomplikovala situaci u jezera Most
Následky bouře v Měšicích u Prahy
Následky bouře v Měšicích u Prahy
Následky bouře v Měšicích u Prahy
Aktualizováno -
4. srpna 2026
20:42
Autor: ČTK, Michal Israel Volf, Nicole Kučerová - 
4. srpna 2026
19:40

Na jezeře Most pátrají policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Policisté prohledávají břehy jezera a okolí. Smršť se přehnala také v Měšicích u Prahy, kde silný vítr shodil střechu firmy. Milan v Chotiměři dokonce popsal tornádo.

Náhlá silná bouřka s větrnou smrští zkomplikovala situaci na jezeře Most. V době, kdy bouřka byla nad jezerem, měli někteří lidé velké problémy bezpečně doplavat na břeh. Na místě nyní zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému včetně poříčního oddělení policie. „S ohledem na probíhající záchrannou akci a ohleduplnost vůči rodinám pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další informace,“ uvedla mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová. 

Bouřka doprovázená velmi silným větrem se vpodvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy. Mezi Mostem a Obrnicemi najel osobní vlak do spadlé větve v trakčním vedení, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Kvůli nehodě je provoz na trati zastaven. Vítr také komplikuje hašení požáru odpadu na Litoměřicku.

Smršť u Prahy

Při silných bouřích byly severně od Prahy, v prostoru mezi obcemi Hovorčovice a Měšice, zaznamenány silné škody způsobené prudkým větrem. Vichr shodil střechu tamní firmy.

Před tornádem se schoval do kurníku?

V Chotiměři na Litoměřicku svědek údajně viděl silný vítr připomínajícím menší tornádo. Vichr poničil stan i terasu. Jak Milan uvedl, prý se schoval do kurníku. Sousedé mluví o zlámaných stromech. 

 

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Nebezpečná policejní honička na Mostecku
Zdroj: Policie ČR

Témata:
policiepočasípohřešovanýústecký krajMostjezerobouřka
Michal Israel Volf
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Martin Havlicek ( 4. srpna 2026 20:13 )

Pokud bourka prijde rychle, tak to na breh clovek stihnout nemusi - neni to maly rybnicek. Zejmena pokud je na paddleboard uprostred a je zacatecnik. Otazka je, co delala MP (vyjma burezace navstevniku), ktera tam provozuje lod.

Martin Havlicek ( 4. srpna 2026 20:09 )

Smutna udalost. S ohledem na lenost MP Most bych se ani nedivil, kdyby prislo casem info, ze v dobe bourky byli zalezli v suchu a lide ve vode nechali svemu osudu (ale buzeraci lidi, co dnes na jezere svacili na paddleboard, jsem zaznamel).
MP Most je samo o sobe vykvet - maji kolem jezera kamery, ktere sleduji okoli vcerne parkoviste (diky nim v maji prehled kdo parkuje v zakazu zastaveni nebo krade kuzely - slo to i medii). Ale kdyz jsem je oslovit kam miri kamery z duvodu incidentu na parkovisti, tam mi operacni tvrdil ze urcite jen na jezero, rozhodne ne na parkoviste 😃. Neco tak lineho placeneho z dani obcanu clovek jen tak nevidi.

Jaro Medis ( 4. srpna 2026 20:05 )

Tak si říkám,dojde někdy lidem co se koupají a zvedne se vítr,dělají se vlny,prší a chystá se bouřka. Že bude nejlepší rychle se vrátit na břech a nedráždit hada bosou nohou!!! Tento nerozum,koupání v bouřce a v dešti je také oblíben u turistů u moře.Všichni rychle plavou ke břehju a jdou z vody. Češi jdou zase do vody protože budou vlny a koupání v dešti to je zážitek. Ano je,ale někteří se už na břech nevrátí. Ve světě musí všichni z vody,pokud tam je nějaký dohled.Ale domorodci vědí co se děje a tak se nekoupají v dešti a bouřce.

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