Hořící auta a boj o život: Zraněné na Ústecku zachránili tři hrdinové

Tři hrdinové zachránili lidi z hořících aut a získali ocenění.
Autor: Štepánka Grofová - 
12. května 2026
10:48

Jen pár okamžiků je dělilo od tragédie. Po čelní srážce dvou aut na Ústecku začala havarovaná vozidla hořet. Tři náhodní svědci ale neváhali, vrhli se k vrakům a pomohli z nich dostat všechny zraněné ještě předtím, než plameny zachvátily auta naplno.

K vážné dopravní nehodě došlo v polovině března u obce Dolní Zálezly. Po čelním střetu dvou osobních aut tři svědci neváhali zastavit a pomoci zraněným. Situaci komplikovalo poškození karoserie i bezvědomí jedné ze zraněných osob. Krátce po nehodě navíc začala obě auta hořet.

Kateřina Dbalá Syslová okamžitě zastavila, přivolala pomoc a koordinovala komunikaci s operátory tísňových linek. Radek Rychtařík se mezitím vrhl k hořící Kie, kde pomáhal vyprostit zraněného řidiče. Musel mu přitom přeříznout bezpečnostní pás. Do záchrany se zapojil také Michal Novotný. Pomáhal dostat posádku z druhého vozu přes jediné otevřitelné dveře a následně poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů.

„Díky rychlé, odvážné a obětavé reakci všech tří zachránců se podařilo dostat všechny zraněné osoby z vozidel ještě před plným rozvinutím požáru,“ ocenila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle dosavadního vyšetřování řidič (64) Hyundaie ve směru od Ústí nad Labem na Lovosice přejel v pravotočivé zatáčce do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Kiou. Oba řidiči i spolujezdkyně seniora utrpěli těžká zranění a skončili v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.

Za svůj zásah nyní trojice převzala ocenění Gentleman silnic. Projekt Policie ČR a Generali České pojišťovny funguje už od roku 2004 a oceňuje lidi, jenž pomohli zachránit život nebo přispěli k pomoci v krizových situacích.

Video  Horor zažil řidič v Brně, když mu za jízdy začalo hořet auto. Stačil vyběhnout včas. (listopad 2025)  - Policie ČR
nehodapoliciezraněníprvní pomocgentleman silnichrdinovéoceněníprotisměrzáchrana životahořící autočelní střetÚstecký krajsilniceÚstí nad LabemDolní Zálezly
