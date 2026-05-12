Hořící auta a boj o život: Zraněné na Ústecku zachránili tři hrdinové
Jen pár okamžiků je dělilo od tragédie. Po čelní srážce dvou aut na Ústecku začala havarovaná vozidla hořet. Tři náhodní svědci ale neváhali, vrhli se k vrakům a pomohli z nich dostat všechny zraněné ještě předtím, než plameny zachvátily auta naplno.
K vážné dopravní nehodě došlo v polovině března u obce Dolní Zálezly. Po čelním střetu dvou osobních aut tři svědci neváhali zastavit a pomoci zraněným. Situaci komplikovalo poškození karoserie i bezvědomí jedné ze zraněných osob. Krátce po nehodě navíc začala obě auta hořet.
Kateřina Dbalá Syslová okamžitě zastavila, přivolala pomoc a koordinovala komunikaci s operátory tísňových linek. Radek Rychtařík se mezitím vrhl k hořící Kie, kde pomáhal vyprostit zraněného řidiče. Musel mu přitom přeříznout bezpečnostní pás. Do záchrany se zapojil také Michal Novotný. Pomáhal dostat posádku z druhého vozu přes jediné otevřitelné dveře a následně poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů.
„Díky rychlé, odvážné a obětavé reakci všech tří zachránců se podařilo dostat všechny zraněné osoby z vozidel ještě před plným rozvinutím požáru,“ ocenila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Podle dosavadního vyšetřování řidič (64) Hyundaie ve směru od Ústí nad Labem na Lovosice přejel v pravotočivé zatáčce do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Kiou. Oba řidiči i spolujezdkyně seniora utrpěli těžká zranění a skončili v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.
Za svůj zásah nyní trojice převzala ocenění Gentleman silnic. Projekt Policie ČR a Generali České pojišťovny funguje už od roku 2004 a oceňuje lidi, jenž pomohli zachránit život nebo přispěli k pomoci v krizových situacích.
