Slyšeli křik a zavolali policii: Díky všímavým lidem školák (12) z Halenkovic únos přežil
Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného chlapce (12) z Halenkovic na Zlínsku. Oba zaslechli hochovo volání o pomoc a okamžitě kontaktovali policii. Díky jejich reakci mohli policisté cíleně zasáhnout a chlapci poskytnout potřebnou pomoc.
Policie ocenila duchapřítomnost a rychlou reakci zachránců. Na tomto případu lze podle ní vidět, že aktivní přístup veřejnosti často hraje klíčovou roli při záchraně lidských životů.
Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje oběma poděkoval za odvahu, pohotovost a příkladnou občanskou odpovědnost. „Jejich jednání si zaslouží hluboký respekt. Ukázali, že všímavost a ochota pomoci mohou zachránit lidský život,“ uvedl Tkadleček při předávání ocenění, které se uskutečnilo před koncem loňského roku.
Muže, který podle kriminalistů chlapce unesl a následně věznil v chatce, poslal zlínský okresní soud 17. prosince loňského roku do vazby. Obával se, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, a také toho, že by mohl trestnou činnost opakovat. Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku.
Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku.
