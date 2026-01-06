„Od brzkých ranních hodin pátrali policisté po pohřešovaném. Podle informací od jeho blízkých se měl v pondělí odpoledne vydat bruslit na Vranovskou přehradu. Z bruslení se však nevrátil a později v noci už nebyl dostupný ani jeho mobilní telefon,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.
Nalši auto, boty a pak tělo
Policisté okamžitě rozjeli pátrání. „Postupně nalezli u přehrady auto pohřešovaného, poté jeho obuv u břehu vodní nádrže a následně i jeho tělo v zamrzlé vodě,“ upřesnil mluvčí policie.
Muž podle policistů vjel na bruslích zřejmě do míst, kde nebyl led dostatečně pevný. Chybou bylo, že se vydal bruslit sám. „Neměl mu tak kdo pomoci a vlastními silami se mu z vody nepodařilo dostat,“ dodal Chaloupka.
Před bruslením varují i brněnští strážníci, kteří zaregistrovali několik odvážlivců na Brněnské přehradě. „Led je na mnoha místech tak tenký, že se ještě nedá ani na něj vstoupit a změřit,“ upozornil mluvčí strážníků Jakub Ghanem s tím, že bezpečná tloušťka je 12 cm.
VIDEO: Mezi Strážníci a Vnorovy na Hodonínsku lidé bruslí na louce.
Mezi Strážníci a Vnorovy na Hodonínsku lidé bruslí na louce. Hynek Zdeněk