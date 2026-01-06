Muž během novoročního ohňostroje v Ostravě-Hrabůvce v Cholevově ulici zaparkoval své BMW tak, že se nedalo místem projet. V tu chvíli sanitka spěchala k pacientovi, který zkolaboval na zastávce a měl vážné neurologické potíže.
Když se řidič konečně objevil, šokoval všechny kolem. K autu se přišoural hlemýždím tempem, s telefonem u ucha, bez známky spěchu. Nasedl, urovnal si sezení a teprve potom pomalu popojel. Sanitka mohla pokračovat. Jenže už se zpožděním šesti minut!
Muž v Ostravě zablokoval autem sanitku, k pacientovi přijela pozdě. (leden 2026) ZZS MSK
Případem se začala zabývat policie, pátral apo řidiči a dokonce jej vyzvala, aby se sám přihlásil. „Dopoledne se sám řidič přihlásil na linku 158. Situace ho velmi mrzí,“ tlumočili v úterý policisté na síti X.
Policie řidiče podezřívá minimálně ze špatného parkování. „Za špatné parkování může dostat blokovou pokutu do 1500 korun, případně ve správním řízení ve výši 2 až 5 tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.
Nejen pokuta, i vězení
Právníci ale upozorňují, že by se mohlo jednat i o horší přečin a muži by mohl hrozit i kriminál.
„I podle okolností by takové jednání mohlo dosáhnout na naplnění skutkové podstaty trestného činu, zejména pokud by se prokázal úmysl, kde by to mohlo být za tento přečin až 5 let odnětí svobody,“ řekl pro Blesk.cz renomovaný právník Jan Černý.
V ohrožení života!
„Naše posádka spěchala k pacientovi s akutními neurologickými obtížemi. Situace byla velmi nepříjemná,“ potvrdil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Pacient sice nebyl v bezprostředním ohrožení života, ale podle záchranářů mohlo jít i o mrtvici.
Video z incidentu se rychle rozšířilo na sociálních sítích a vyvolalo vlnu pobouření. „Pomaleji by to nešlo?!“ zuřili lidé. „Sebrat papíry!“ psali další.
Až budete potřebovat pomoc…
Novoroční ohňostroj v Hrabůvce každoročně přiláká tisíce lidí a auta zaplaví okolní ulice. Tentokrát ale jedno špatné parkování ukázalo, že jde doslova o minuty a někdy i o život. Vzkaz řidiči připojili i samotní záchranáři.
„Přejeme Vám ohleduplné okolí, aby Vám jednou, až budete naši pomoc potřebovat, mohla být poskytnuta včas,“ vzkázala posádka sanitky.
Našli se i jiní šílenci
Podobné trable řeší složky IZS často. Jen málokdy se ale setká s vyloženě arogantním chováním, jako nyní v Ostravě. Přesto se pár případů najde. Například v říjnu 2022 v Praze na Palackého náměstí chodec blokoval houkající sanitku, ve které se dusil pacient. Místo aby uvolnil cestu, tak na posádku vulgárně gestikuloval.
V únoru 2024 pak v Praze v Zenklově ulici zablokoval řidič osobáku sanitku ve zúžení pro tramvaje.