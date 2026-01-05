Situace v místě je značně nepřehledná, mnozí řidiči jezdí po paměti a nerespektují aktuální dopravní značení. „Stalo se i několik případů, kdy řidiči vjeli přímo na stavbu, kde se dokonce otáčeli, čímž ještě vše zhoršili,“ řekl pro novinky.cz mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb. Dálniční policisté proto v místě zpřísňují dohled.
Zatímco na dálnici D1 je doprava vedená pouze v jízdním pásu ve směru na Prahu, na dálnici D2 se jezdí pouze pásem ve směru na Bratislavu a také v přídatném jízdním pruhu, který umožňuje sjezd do obchodního centra Avion.
Horší situace může nastat, až se plně obnoví po vánočních a novoročních svátcích kamionový provoz. Při přestavbě sousedního úseku mezi 194. a 196. kilometrem se někdy tvořily kolony kamionů dlouhé i desítky kilometrů.
Složité objížďky
V provozu jsou nyní některá provizorní napojení a v některých směrech je nutné využívat objízdné trasy. Z Brna do Ostravy jedou auta po D2 na kruhový objezd k Avionu a poté se vracejí opačným směrem k Brnu. Totéž musejí řidiči udělat, když jedou z Brna do Prahy.
Z Ostravy do Brna není na této křižovatce vůbec možné sjet, a řidiči tak musí využít dřívější či následující exit. Z Prahy do Brna je také možné buď sjet na některém z dřívějších exitů, nebo na této křižovatce odbočit na Bratislavu a přes kruhový objezd u Avionu se vrátit do Brna.
Ještě skoro dva roky
Přestavba křižovatky má stát 3,2 miliardy korun, skončit má v listopadu 2027. Silničáři rozšíří dálnici D1 na šest pruhů a přestaví ramena křižovatky tak, že se nebude zpomalovat doprava jako dosud.
