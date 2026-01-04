Arogantní muž zaparkoval doprostřed Cholevovy ulice, zablokoval další parkujícící auta, ale hlavně znemožnil průjezd sanitky jedoucí k vážnému případu. „Naše posádka spěchala k pacientovi s akutními neurologickými obtížemi,“ vysvětlil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Řidič nebyl od daleko, ale jeho chování šokuje. Velmi pomalu, neochotně a s telefonem u ucha se přišoural k autu, nasedl a poodjel z dráhy sanitky. Její příjezd k pacientovi ve vážném stavu se tak zdržel o šest minut!

Mohlo to dopadnout zle

Posádka „rychlé“ k pacientovi po kolapsu dorazila později, ale ještě v zákonném limitu.

Muž v Ostravě zablokoval autem sanitku, k pacientovi přijela pozdě. (leden 2026) ZZS MSK

„Pro posádku to byla velmi nepříjemná situace. Pacient nebyl v bezprostředním ohrožení života, ale jeho stav byl vážný a byl předán do nemocnice, kde při dalších vyšetřeních mohl být odhalen závažný problém jako například mrtvice,“ upozornil Lukáš Humpl.

Muže blokujícího sanitku čeká pravděpodobně pokuta

Ho*ado!, zuří lidé

Sobecký muž dočkal sprchy nevybíravých reakcí. „Ten tam leze pomalu. Cigarety v hubě. To jsou ho*ada!,“ ulevil si muž, který incident zachytil na mobilní telefon a evidentně nemířil jen na onoho konkrétního muže.

Ten schytal další kritiku i po zveřejnění videa na sociálních sítích. „Ho*ado! Pomaleji by to nešlo!?,“ zněla jedna z ostých reakcí. „Jak může být někdo tak bezohledný!?“ psali mírněji další. „Pokutu a doživotně sebrat papíry!“ navrhovali jiní.

Až budete potřebovat pomoc...

Svůj vzkaz připojila i samotná posádka sanitky. „Vážený pane, přejeme Vám ohleduplné okolí, abychom Vám mohli, až jednou budete potřebovat náš zásah, poskytnout potřebnou pomoc včas,“ vzkázala.

Novoroční ohňostroj v Hrabůvce každý rok láká desítky tisíc lidí a mnoho z nich přijíždí autem. Někteří by nejraději parkovali přímo pod ohňostrojem, aby nemuseli vážit pár kroků navíc.

Bezohledný muž v Ostravě zablokoval svým autem průjezd sanitky a situaci schválně prodlužoval. Ta přijela k pacientovi pozdě.
