Arogantní muž zaparkoval doprostřed Cholevovy ulice, zablokoval další parkujícící auta, ale hlavně znemožnil průjezd sanitky jedoucí k vážnému případu. „Naše posádka spěchala k pacientovi s akutními neurologickými obtížemi,“ vysvětlil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Řidič nebyl od daleko, ale jeho chování šokuje. Velmi pomalu, neochotně a s telefonem u ucha se přišoural k autu, nasedl a poodjel z dráhy sanitky. Její příjezd k pacientovi ve vážném stavu se tak zdržel o šest minut!
Mohlo to dopadnout zle
Posádka „rychlé“ k pacientovi po kolapsu dorazila později, ale ještě v zákonném limitu.
Muž v Ostravě zablokoval autem sanitku, k pacientovi přijela pozdě. (leden 2026) ZZS MSK
„Pro posádku to byla velmi nepříjemná situace. Pacient nebyl v bezprostředním ohrožení života, ale jeho stav byl vážný a byl předán do nemocnice, kde při dalších vyšetřeních mohl být odhalen závažný problém jako například mrtvice,“ upozornil Lukáš Humpl.
Ho*ado!, zuří lidé
Sobecký muž dočkal sprchy nevybíravých reakcí. „Ten tam leze pomalu. Cigarety v hubě. To jsou ho*ada!,“ ulevil si muž, který incident zachytil na mobilní telefon a evidentně nemířil jen na onoho konkrétního muže.
Ten schytal další kritiku i po zveřejnění videa na sociálních sítích. „Ho*ado! Pomaleji by to nešlo!?,“ zněla jedna z ostých reakcí. „Jak může být někdo tak bezohledný!?“ psali mírněji další. „Pokutu a doživotně sebrat papíry!“ navrhovali jiní.
Až budete potřebovat pomoc...
Svůj vzkaz připojila i samotná posádka sanitky. „Vážený pane, přejeme Vám ohleduplné okolí, abychom Vám mohli, až jednou budete potřebovat náš zásah, poskytnout potřebnou pomoc včas,“ vzkázala.
