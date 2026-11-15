Zooterapie pracuje se sovami odchovanými, tedy od narození krmenými člověkem. „Vůči lidem nemají žádné záporné reakce ani negativní vazby. Lidé s nimi mohou být v kontaktu, povídat si s nimi a také se mazlit. Člověk tak může zažít radost, kterou třeba dlouho nepocítil,“ popisuje sokolník Josef Slabý.
Před setkáním s opeřencem dostanou účastníci poučení o bezpečnosti a speciální rukavici, na které sovu nesou. „Ta zůstává po celou dobu na krátkém provázku, kterému sokolníci říkají dloužec. Je asi 20 až 30 centimetrů dlouhý, takže mají sovu neustále na ruce,“ vysvětluje Slabý.
Procházka s Rozárkou
Pacienti se mohou se sovou projít dále od expozice až do parku, ale pro jistotu pod dohledem sokolníka. Vyzkoušela si to i paní Miroslava z Havlíčkova Brodu, která do lázní přijela na léčebný pobyt už popáté. Společnost jí dělala sova Rozárka.
„Zklidňuje mě to. Je to pocit splynutí s přírodou a souznění s ní. Člověk zapomene na svět kolem a je tady jen s tou sovou, v přírodě, v lázeňském parku. Je to určitě skvělé zpestření mého lázeňského pobytu,“ řekla pacientka.
Měsíčně si soví terapii vyzkouší asi 20 lidí. Setkání trvá asi 30 minut a probíhá individuálně, výjimečně po domluvě ve skupině maximálně čtyř osob.