Poslední červnový den roku 2006 vyjela Marie Nesetová z Dětřichova nad Bystřicí na služební cestu. Na Jesenicku měla zkontrolovat kvalitu vody. Do cíle ale nikdy nedorazila.

Když se večer nevrátila domů a nezvedala telefon, partner zalarmoval policii. Hledala ji rodina, kolegové i kriminalisté. Po třech dnech přišel děsivý nález.

Tělo inspektorky leželo ukryté v lese asi 200 metrů od odpočívadla Kóta mezi Karlovou Studánkou a Vidly. Pachatel ji několikrát pobodal, tělo zakryl a její auto zřejmě přemístil, aby zmátl vyšetřovatele.

Kriminalisté brzy vyloučili loupež. V autě zůstaly šperky i notebook. Nepotvrdil se ani sexuální motiv. Přesto měli v rukou mimořádně cennou stopu – pod nehty zavražděné zajistili DNA neznámého muže! Marie se totiž útočníkovi až do poslední chvíle bránila.

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Tisíce výslechů


Ani to ale nestačilo. Během dvou desetiletí policisté vyslechli více než 2 700 lidí, odebrali kolem 700 biologických vzorků a DNA porovnávali se stovkami osob i celostátní databází. Přesto se nepodařilo zjistit, komu genetická stopa patří.

„Ve věci trestného činu vraždy spáchaného dne 30. června 2006 se pachatele nepodařilo odhalit a věc byla k 1. červenci 2026 promlčena,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

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Zdeňka Nesetová Přikrylová (40): „Doufala jsem, že vrah trestu neujde, ta ztráta a bolest nebude nikdy menší...“ • VIDEO
Zdroj: Spolek Nepromlčíme, Estefano Burmistrov (Pixabay)

To znamená jediné: I kdyby se vrah dnes sám přihlásil a ke zločinu se přiznal, za vraždu Marie Nesetové už podle českých zákonů nemůže být odsouzen.

Přesto kriminalisté případ definitivně neuzavřeli. Nadále prověřují nové informace a porovnávají zajištěné stopy s novými poznatky. Identitu vraha se tak ještě mohou dozvědět. Spravedlnosti už ale dosaženo nebude.

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Rodina stále vzpomíná

Pro rodinu je bolest stále živá. „Maminka byla silná pracovitá a upřímná žena,“ vzpomínala dcera Zdeňka Přikrylová. Každý rok se blízcí vracejí k datu jejího zmizení na místo a připomínají si tragédii, která jim navždy změnila život.

Vrah z bruntálských lesů tak zůstává jednou z největších kriminalistických záhad posledních desetiletí. Policie má jeho DNA, jeho jméno ale dodnes nezná.

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Vražda inspektorky životního prostředí Marie Nesetové (†51) na Bruntálsku je od 1. července 2026 promlčená.
Vražda inspektorky životního prostředí Marie Nesetové (†51) na Bruntálsku je od 1. července 2026 promlčená.
Autor: Spolek Nepromlčíme