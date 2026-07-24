Poslední červnový den roku 2006 vyjela Marie Nesetová z Dětřichova nad Bystřicí na služební cestu. Na Jesenicku měla zkontrolovat kvalitu vody. Do cíle ale nikdy nedorazila.
Když se večer nevrátila domů a nezvedala telefon, partner zalarmoval policii. Hledala ji rodina, kolegové i kriminalisté. Po třech dnech přišel děsivý nález.
Tělo inspektorky leželo ukryté v lese asi 200 metrů od odpočívadla Kóta mezi Karlovou Studánkou a Vidly. Pachatel ji několikrát pobodal, tělo zakryl a její auto zřejmě přemístil, aby zmátl vyšetřovatele.
Kriminalisté brzy vyloučili loupež. V autě zůstaly šperky i notebook. Nepotvrdil se ani sexuální motiv. Přesto měli v rukou mimořádně cennou stopu – pod nehty zavražděné zajistili DNA neznámého muže! Marie se totiž útočníkovi až do poslední chvíle bránila.
Tisíce výslechů
Ani to ale nestačilo. Během dvou desetiletí policisté vyslechli více než 2 700 lidí, odebrali kolem 700 biologických vzorků a DNA porovnávali se stovkami osob i celostátní databází. Přesto se nepodařilo zjistit, komu genetická stopa patří.
„Ve věci trestného činu vraždy spáchaného dne 30. června 2006 se pachatele nepodařilo odhalit a věc byla k 1. červenci 2026 promlčena,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
To znamená jediné: I kdyby se vrah dnes sám přihlásil a ke zločinu se přiznal, za vraždu Marie Nesetové už podle českých zákonů nemůže být odsouzen.
Přesto kriminalisté případ definitivně neuzavřeli. Nadále prověřují nové informace a porovnávají zajištěné stopy s novými poznatky. Identitu vraha se tak ještě mohou dozvědět. Spravedlnosti už ale dosaženo nebude.
Rodina stále vzpomíná
Pro rodinu je bolest stále živá. „Maminka byla silná pracovitá a upřímná žena,“ vzpomínala dcera Zdeňka Přikrylová. Každý rok se blízcí vracejí k datu jejího zmizení na místo a připomínají si tragédii, která jim navždy změnila život.
Vrah z bruntálských lesů tak zůstává jednou z největších kriminalistických záhad posledních desetiletí. Policie má jeho DNA, jeho jméno ale dodnes nezná.
Tři vrazi žen bez trestu
Tři ženy, tři nože a spoustu bodných ran. Přesto ti, kteří je nešťastnicím zasadili, trestu unikli. Za posledních 20 let spadly kriminalistům v Moravskoslezském kraji do kolonky promlčené, vraždy Marie Nesetové (†51) z Bruntálska, Marcely Wojnarové (32†) z Frýdku-Místku a Jany Svobodové (27†) z Českého Těšína. Rodiny obětí se tak ani po letech nedočkaly odpovědi na otázku, kdo jejich blízkým vzal život.