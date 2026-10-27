„Vzhledem k tomu, že auto mířilo směrem na Ostravu po Rudné ulici, zavolali si na pomoc ostravské kolegy. Řidič (34) ujížděl mnohdy rychlostí až 240 km/h,“ uvedla komisařka Nikol Bočková.

Při příjezdu do Ostravy se audi snažilo kličkovat uličkami a v městské části Kunčičky, zajelo k čerpací stanici. „Tam řidič auto odstavil a chtěl se dát na útěk do vedlejšího lesního porostu,“ doplnila Bočková.

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Zdroj: PČR

Stopku mu však dalo oplocení. Mezitím ho hlídka doběhla a omezila na osobní svobodě. Muž s policisty poté spolupracoval. Ve vozidle cestoval sám.

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„Lustrací jsme zjistili, že řidič má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechová zkouška u něj byla negativní, test na přítomnost omamných a psychotropních látek odmítl,“ uvedla komisařka.

Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi.