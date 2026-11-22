Srnky a divočáci jsou někde černou můrou motoristů. Nejhorší zvířecí drama připadá na úsek mezi Václavovicemi a Ostravou-Porubou. Čerstvá čísla SRNA indexu od dubna do září letos evidují v Moravskoslezském kraji 1 411střetů.
„Kraj obsadil v celkovém počtu v republice šestou příčku. Jenže v přepočtu na délku silnic už vystřelil na třetí místo v zemi,“ vysvětlil Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.
Zatímco celorepublikově připadá jedna srážka se zvěří na každých 2,7 kilometru silnic, v Moravskoslezském kraji je to ještě častěji – každých 2,46 kilometru.
Nejvyšší v historii
V celorepublikovém měřítku se přitom za stejné pololetí vyšplhal počet případů na neuvěřitelných 20 452. Jde o nejvyšší pololetní číslo v historii. Data přitom uvádějí pouze nahlášené střety, čili číslo stražených zvířat může být mnohem vyšší.
„Pokud se jedná o úpravu nebezpečného úseku silnice, návrhy na takové opatření je oprávněn podávat buď správce či vlastník pozemní komunikace, ne policie,“ sdělila její mluvčí Eva Michalíková.
Zraněné zachrání
Když řidič srazí na silnici zvěř, ze zákona má povinnost zastavit na bezpečném místě, zabezpečit vozidlo a zavolat policii. Důležité je zapnout výstražná světla a postavit trojúhelník.
Střet se zvěří se oznamuje i myslivcům, kteří ji dohledají nebo odklidí. V případně zranění zvířete je nutné kontaktovat záchrannou stanici. „Právě pro tyto případy vznikl v Záchranné stanici Bartošovice na Novojičínsku speciální výběh pro větší a velká zvířata,“ řekl šéf stanice Petr Orel. Pokud to jejich stav dovolí, budou se tam dávat dohromady vlci, rysové, jeleni, srnčí nebo třeba losi, než se znovu rozběhnou do lesa.
Raději narazte do zvířete, než do stromu
Ke srážkám se zvěří nejčastěji dochází na jaře a podzim při svítání a stmívání. Srážce kvůli její nečekanosti se dá těžko zabránit. Odborníci proto doporučují začít rozumně brzdit. Důležité je ale držet směr jízdy a nestrhnout auto ze silnice.
Není-li vyhnutí, do zvířete narazte, než auto strhnout například do protijedoucího vozu nebo do stromu u krajnice. Moderní auta mají vepředu nejdelší deformační zóny a airbagy, které posádku chrání nejlépe.
Vteřiny před srážkou:
*Brzděte naplno: Moderní auta se systémem ABS umožňují při maximálním sešlápnutí brzdy stále mírně korigovat směr.
*Ztlumte dálková světla: Pokud vidíte zvěř včas, přepněte na potkávací světla a zatrubte. Dálková světla zvěř oslní a ona zůstane stát jako přikovaná na místě.
*Počítejte s dalšími kusy: Zvěř - zejména srnčí a divočáci - se pohybuje ve stádech. Kde přeběhl jeden kus, velmi pravděpodobně poběží další.
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