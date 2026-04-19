„Inspirovala jsem se v zahraničí, tak jsem to zkusila zavést i tady v Havířově. Udělala jsem událost na svém instagramu. Vůbec jsem nečekala, že se to tak chytne. Jsem za to moc ráda,“ usmála se Adéla Skotáková.
Napoprvé se v březnu potkalo 13 maminek, o 14 dní později, počátkem dubna, už jich dorazilo 19 a na příští termín se hlásí už přes 20 žen na mateřské. Některé mámy dorazily i z okolních měst - z Karviné či Ostravy.
Skamarádila sousedky
Ohlasy má organizátorka procházek skvělé. „Maminky byly nadšené. Dokonce tam mám dvě, které vedle sebe bydlely ve vchodě, vůbec se neznaly. Teď se díky Mama Walku skamarádily,“ potěšilo ji.
Společné procházky trvají zhruba dvě až tři hodiny, než se ženy pak věnují svému programu. „Jde o to popovídat si, sdělit si zkušenosti z mateřské a hlavně na to nebýt samy,“ pokračovala někdejší fitness trenérka.
Znavily řidiče i cyklistu
Houf procházejících maminek s kočárky pokaždé kolemjdoucí vykolejí. „Lidé se nás ptali, co se kde děje za akce, některé nezúčastněné maminky, které jsme potkaly, nám rovnou přislíbily účast příště,“ popsala Adéla Skotáková.
Přiznala, že jsou pro řidiče komplikací, a tak se snaží přechodům přes silnice vyhýbat. „Jeden starší pán nás v jedné uličce pustil. Myslím, že pak litoval. Jinde nás cyklista chtěl pozdravit, zdravil minimálně desetkrát, než jsme prošly,“ uzavřela s tím, že na jejím IG profilu se lze hlásit na další termíny.
