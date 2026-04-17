Incident se odehrál v sobotu 11. dubna kolem 16. hodiny u obchodního centra Shopland v Ostravě-Třebovicích. Dva z chlapců projeli přes přechod pro chodce u parkoviště, ten třetí však nestačil reagovat a narazil do procházející seniorky.
„Ženy následkem střetu upadla a zranila se. Vzhledem k tomu, že měla zlomenou dolní končetinu, musela být převezena do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Nepomohli, ujeli
Reakce kluků na kolech ale byla nepochopitelná. Ani jeden z nich nebožačce nepomohl a všichni se zdekovali pryč! Policisté je ale brzy vypátrali.
„Dopravní policisté se zabývají okolnostmi a příčinami nehody. Přestože se jim podařilo zjistit totožnost mladíků, obrací se na případné svědky dopravní nehody. Informace mohou sdělit na linku 158,“ požádala policistka Eva Michalíková.
Nemotorný cyklista v Pardubicích narazil do náklaďáku, měl tři promile v krvi! Policie ČR