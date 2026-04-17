Na místo spěchalo 15 hasičských jednotek, pět profesionálních a 10 dobrovolných. „Plameny a hustý kouř byly patrné už při příjezdu prvních jednotek na místo. Pro boj s požárem, který zasáhl halu, bylo nasazeno devět vodních proudů,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Zásah hasiči vedli z vnější strany objektu, ze země i z výškové techniky. Současně ochlazovali přilehlé budovy.

Požár ubytovny likvidovalo přes 40 hasičských vozů: Dávno tam neměla stát! Kdo zaplatí nákladný zásah?

Masivní požár ubytovny v Praze: hl Hosté se evakuují po žebříku!

Rozsáhlé popáleniny

Plameny vážně zranily muže, který se na místě nacházel. O jeho totožnosti zatím není nic známo. 

„Utrpěl rozsáhlé popáleniny hlavně druhého stupně na téměř 40 procentech těla. Byl uveden do umělého spánku, lékař zajistil dýchací cesty intubací a napojil jej na přístrojem řízené dýchání,“ řekl za záchranáře mluvčí Lukáš Humpl.

V Horní Suché vzplála hala, plameny těžce popálily neznámého muže (17. dubna 2026). HZS MSK

Vrtulník popáleného muže převezl na urgentní příjem do fakultní nemocnice v Ostravě. Lehčí zranění utrpěl i jeden ze zasahujících hasičů.

Podpálil dům, zastřelil synovce: Veřejná poprava! 17 let basy

17 let dostal u krajského soudu Vladimír V. (67). V Třešti na Jihlavsku podpálil dům a zastřelil v svého synovce (†35)..

Nastoupí kriminalisté

Ještě následující den po požáru hasiči na místě zasahovali, například dohašovali skrytá ohniska a rozebírali konstrukci haly. Policisté prozatím vytyčovali bezpečnou oblast a požářiště střežili.

„Až to situace dovolí, proběhne ohledání místa specialisty z odboru kriminalistické techniky a expertiz a psovodem se psem, specialistou na vyhledávání akcelerantů,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková s tím, že kriminalisté při vyšetřování intenzivně spolupracují s hasiči.

Autor: HZS MSK