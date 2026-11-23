Největší měřil 160 centimetrů, další 120, 130 a 143 centimetrů. „Harta nadělovala a svatý Petr stál konečně při mně,“ řekl rybář, který působí také jako rybářský průvodce a člen týmu sumciharta.cz.
Jeho sumci sice nejsou kapitální kousky, které by otřásly světovými tabulkami, jenže kdo zná tuto vodní nádrž, ví, že tady se úspěch neměří pouze centimetry. Hluboká, studená a nevyzpytatelná voda dokáže pořádně prověřit trpělivost, zkušenosti i odhodlání každého rybáře.
Pavel všechny vousáče chytil z bellyboatu, což není žádná pohodlná rybářská vyjížďka. Vyžaduje speciální vybavení, neopren, ploutve a především ochotu strávit dlouhé hodiny na vodě. Rybář se pohybuje na speciálním plovoucím zařízení, ze kterého aktivně vyhledává a loví ryby.
„Jsem rybářský průvodce na Hartě a vím, že se tohle nepovede každému. Nejde o jedno šťastné nahození. Člověk musí mít odpracované roky, znát vodu a vědět, co dělá. Harta není Orlík, má svá specifika a umí být hodně náročná,“ přiblížil Linek.
Všechny čtyři ryby se po zdolání vrátily zpět do vody. Právě šetrné zacházení s úlovky je důležitou součástí rybářské filozofie týmu Sumci Harta.
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