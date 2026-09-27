Památník byl odhalen nedaleko osudové zatáčky po dlouhých 79 letech. Zúčastnila se vedení obcí Jindřichov, Zlaté Hory i Mikulovice, dorazili i zástupci fotbalového klubu Slezan Jindřichov. Modlitbu za oběti pronesl zlatohorský farář.
„Byly zbytečně zmařeny životy mladých sportovců, průkopníků fotbalových oddílů nejen v Jindřichově a Zlatých Horách, ale v celém regionu. Na tragédii jsme nezapomněli a také nikdy nezapomeneme,“ řekl starosta Jindřichova Martin Korduliak.
Vymrštěni z vozu
Fotbalisté s příznivci z Jindřichova vyrazili 26. října 1947 pronajatým náklaďákem k přátelskému zápasu do Mikulovic. Na korbě se vezlo 26 lidí, neviděli ani ven, prostor byl přikryt nepromokavou plachtou. Blížili se k Cukmantlu, jak se tehdy Zlaté Hory nazývaly.
„Mezi druhým a třetím kilometrem za Cukmantlem směrem k Ondřejovicím došlo k nehodě. Řidič jel velkou rychlostí. V ostré zatáčce byli cestující vymrštěni na vnější levou stranu auta. To narazilo na čtyři stromy při levém okraji silnice a nárazem na pátý zastavilo. Cestující byli až na jednoho vymrštěni z vozu,“ psalo se v poválečné Kronice Cukmantlu.
Viník vyvázl bez škrábanců
Následky nehody byly strašlivé. Přímo na místě zemřelo šest hráčů a příznivců klubu, dalších šest pak v nemocnici. Devět lidí bylo těžce zraněno a ostatní lehce. Řidič zůstal nezraněn a byl zatčen.
Tragédie tehdy otřásla regionem. Z Jindřichova pocházelo 11 obětí. „Jindřichovský fotbal přišel o celou jednu generaci mladých hráčů,“ poznamenal zlatohorský radní Jiří Tománek. Pomník s 11 jmény vznikl v obci rok po nehodě. Dvanáctou obětí byl muž ze Zlatých Hor, který si náklaďák stopl, když projížděl jeho městem.