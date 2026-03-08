Fotografie lidí z obcí na Bruntálsku i Jesenicku mluví samy za sebe. Mnohým to nedá a odklízí to vlastníma rukama. Jenže některé kusy jako třeba části praček či sporáků jsou velké a není v jejich silách je odnosit.
„O pár kilometrů dál v polských Glucholazech, je čisto. Technika tam pracovala den co den. Byla vidět, byla slyšet. Výsledek? Uklizeno,“ zlobí se lidé.
„Proč to jde jinde, a u nás ne?,“ ptá se třeba paní Ivona z Mikulovic na Jesenicku. Podobně mluví pan Pavel v Nových Heřminov na Bruntálsku. Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové, je mnoho odpadu na pozemcích, které nejsou ve správě státního podniku. Úklid je tedy na majiteli jednotlivých pozemků.
Už jdeme na to
„Po povodni 2024 jsme registrovali obrovské množství nahromaděného odpadu kolem vodních toků, které postupně odstraňujeme. Nyní připravujeme obnovu území, kdy dojde k celkové úpravě některých úseků vodních toků a tedy i k úklidu,“ popsala mluvčí.
Ve spolupráci s obcemi chce podnik s nastupujícím jarem v úklidu pokračovat. Například se mu už podařilo ve spolupráci s hasiči rozebrat nahromaděnou dřevní hmotu na vodním díle Těrlicko.
„Chystáme se na úklid ve Vrbně pod Pradědem a zahájíme čištění na řece Velká v Opavě. Vzhledem velkému množství odpadu jsme velice rádi za pomoc občanů a dobrovolníků ve sběru drobného plastového odpadu,“ doplnila Vlčková.
VIDEO: Povodně v Opavě: Primátor Navrátil (ANO) ukázal rozsah zkázy.
Povodně v Opavě: Primátor Navrátil (ANO) ukázal rozsah zkázy Facebook