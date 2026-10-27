Ani tam, kde se vlkům daří vychovávat potomky opakovaně, jejich počty nijak dramaticky nerostou. Některá teritoria však zatím zůstávají tak trochu záhadou a odborníci čekají, zda podzimní a zimní sledování přinese nové důkazy.
Na první pohled by se mohlo zdát, že když se vlkům každoročně rodí mláďata, musí jejich počty rychle stoupat. Jenže příroda má vlastní pravidla a vlčí život rozhodně není žádná procházka růžovým sadem.
„Většina vlčat nepřežije první rok života a jedinci, kteří se dožijí dospělosti, rodičovské teritorium zpravidla opouštějí,“ vysvětlil Michal Feller, koordinátor Hnutí DUHA Šelmy. Opakovaný úspěch při rozmnožování tak automaticky neznamená, že se v jednom teritoriu budou hromadit další a další vlci.
Krušné hory: Nováčci na scéně
Ve třech lokalitách Krušných hor se letos podařilo potvrdit narození vlčat. Dvě se nacházejí ve východní části pohoří, třetí ve střední. Právě tam se loni usadil mladý vlčí pár a letos se dočkal svého prvního potomstva. V dalších sledovaných místech zatím důkazy o letošních mláďatech chybějí.
Lužické hory a Frýdlantsko
Fotopasti v Lužických horách zachytily vlčata ve dvou lokalitách. Zajímavostí je, že v jedné z nich je samicí rodičovského páru pravděpodobně vlčice s dlouhodobým handicapem a trvalým zraněním zadní končetiny.
Také na Frýdlantsku se objevily slibné záběry. Odborníci zde zaznamenali pravděpodobně dvě různé kojící vlčice. Jestli se v oblasti skutečně narodila mláďata a zda tamní vlci zůstávají natrvalo, mají pomoci objasnit další pozorování i genetické analýzy.
Jeseníky: Už třetí generace
Jesenická oblast hlásí rozmnožování vlků ve třech teritoriích. V dalším se narození mláďat jeví jako pravděpodobné a v pátém by mohly přinést odpověď další měsíce sledování.
Fotopasti zachytily přibližně tři a půl měsíce stará vlčata. A nejde o žádné vlčí začátečníky. Jsou už třetí generací potomků páru, který se pohybuje mezi předhůřím Králického Sněžníku a polskou Nysou.
Beskydy a Javorníky: Návrat známých tváří
Ve Vsetínských Beskydech se podařilo potvrdit reprodukci stejné smečky jako loni. Nová vlčata mají také v Moravskoslezských Beskydech a úspěšné rozmnožování bylo potvrzeno rovněž na slovenské straně východních Javorníků.
Ve Slezských Beskydech, východní části Moravskoslezských Beskyd a příhraniční části Javorníků se zatím narození mláďat prokázat nepodařilo.
Pošumaví: Vlci se zabydlují i na jihozápadě
Vlci se v posledních letech pravidelně objevují také v oblastech navazujících na Šumavu. Letos se podařilo potvrdit reprodukci v západním Pošumaví, takže ani tady nezůstalo u pouhých stop v lese.
Broumovsko: Kojící vlčice
Na Broumovsku se podařilo potvrdit vlčata v oblasti Javořích hor. Ve Vraních horách byla zaznamenána kojící vlčice. V samotných Broumovských stěnách se sice mláďata zachytit nepodařilo, o kus dál v Polsku, v národním parku Stolové hory, ale jejich výskyt zdokumentován byl. Vlčí rodiny totiž hranice na mapě příliš nezajímají.
Kde je letos zatím ticho po pěšině?
Ne všude přineslo sledování stejně dobré zprávy. V Novohradských horách se rozmnožování zatím potvrdit nepodařilo. Protože tamní smečka sdílí území přes hranici s Rakouskem, je možné, že se mláďata narodila právě na rakouské straně.
Ani v Orlických horách zatím nemají odborníci jasno. Severní smečka je stabilní, ale důkazy o letošních vlčatech chybějí. Fotopasti navíc zachytily dva kulhající vlky. U jižní smečky se reprodukci také nepodařilo potvrdit. Monitoring komplikuje rozsáhlá lesnická činnost a situaci ztěžuje i odcizení několika důležitých fotopastí.
Otazník visí rovněž nad Kokořínskem. Jedním z možných vysvětlení letošní absence potvrzených mláďat může být úhyn vlčího samce, kterého v prosinci 2025 srazilo auto u Bezdězu. Genetické analýzy trusu naznačují, že šlo o člena rodičovského páru a otce loňských vlčat. Zda jeho smrt skutečně ovlivnila letošní reprodukci, ale zatím není jisté.