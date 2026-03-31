Vlk z Grosse Bergstrasse: Vyděšená šelma v centru Hamburku pokousala ženu a utíkala policistům
Policie v pondělí večer naháněla v německém Hamburku vlka poté, co zaútočil a pokousal ženu v rušné ulici plné obchodů. Přestože se vlci lidským obydlím vyhýbají, šelma se nejspíše ztratila a nedokázala se z města vymotat. Šlo o první přepadení vlkem v Německu od roku 1998.
V pondělí 30. března večer policie řešila v centru německého Hamburku přepadení vlkem. Žena spatřila nedaleko nákupního centra na ulici Grosse Bergstrasse psovitou šelmu snažící se opakovaně dostat skrz skleněnou stěnu. Zmateného vlka se snažila vyvést z oblasti a pomoct mu k útěku, když na ni zaútočil a pokousal ji do obličeje.
Podle serveru NDR si žena neodnesla vážná zranění, v nemocnici jí rány v oblasti obličeje sešili a pustili ji domů. Pro policii začala honička přes město ve snaze dopadnout vyděšené zvíře. Nakonec se podařilo vlka zastihnout v jezeře Binnenalster, přes které se snažil přeplavat.
Důstojníci ho z vody vytáhli za pomoci oprátky. Zvíře bylo tak vyčerpané, že nebylo nutné ho uspávat, aby ho dostali do transportního boxu, informoval server MOPO. Později ho specialisté uvedli do anestézie a přepravili do přírodní rezervace. O dalším osudu dobrodružného vlka se teprve rozhodne.
Téměř 30 let k žádnému přepadení vlkem v Německu nedošlo, případ je prvním od roku 1998. Přesto od roku 2013 bylo jenom v Hamburku prokazatelně zpozorováno nejméně 21 vlků, naposledy byl jeden mrtvý nalezený u dálnice v polovině března, uvedl web Zdf Heute.
