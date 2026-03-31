Vlk z Grosse Bergstrasse: Vyděšená šelma v centru Hamburku pokousala ženu a utíkala policistům

Autor: ČTK / AP / Arizona Game
Autor: nkc 
31. března 2026
13:01

Policie v pondělí večer naháněla v německém Hamburku vlka poté, co zaútočil a pokousal ženu v rušné ulici plné obchodů. Přestože se vlci lidským obydlím vyhýbají, šelma se nejspíše ztratila a nedokázala se z města vymotat. Šlo o první přepadení vlkem v Německu od roku 1998.

V pondělí 30. března večer policie řešila v centru německého Hamburku přepadení vlkem. Žena spatřila nedaleko nákupního centra na ulici Grosse Bergstrasse psovitou šelmu snažící se opakovaně dostat skrz skleněnou stěnu. Zmateného vlka se snažila vyvést z oblasti a pomoct mu k útěku, když na ni zaútočil a pokousal ji do obličeje.

Podle serveru NDR si žena neodnesla vážná zranění, v nemocnici jí rány v oblasti obličeje sešili a pustili ji domů. Pro policii začala honička přes město ve snaze dopadnout vyděšené zvíře. Nakonec se podařilo vlka zastihnout v jezeře Binnenalster, přes které se snažil přeplavat.

Důstojníci ho z vody vytáhli za pomoci oprátky. Zvíře bylo tak vyčerpané, že nebylo nutné ho uspávat, aby ho dostali do transportního boxu, informoval server MOPO. Později ho specialisté uvedli do anestézie a přepravili do přírodní rezervace. O dalším osudu dobrodružného vlka se teprve rozhodne.

Téměř 30 let k žádnému přepadení vlkem v Německu nedošlo, případ je prvním od roku 1998. Přesto od roku 2013 bylo jenom v Hamburku prokazatelně zpozorováno nejméně 21 vlků, naposledy byl jeden mrtvý nalezený u dálnice v polovině března, uvedl web Zdf Heute.

otto ford rouver ( 31. března 2026 16:53 )

jestli bude Obhajovat - Predátora / Zabijáka, a o smečce se raději nerozepisuji už vůbec - ta Vám totiž nedá ABSOLUTLY žádnou šanci ! 👎

Budete roztrháni ! 😨

otto ford rouver ( 31. března 2026 16:26 )

oprava zvíře­ti/Far­máři/­země­dělci či člověku a ač je chráněn - zkřížit mi cestu v Beskydech VLK - ZABIJI ho bez rozmýšlení, než to udělá On a mě či našim dětem !
Bohužel, ale je to tak ... 😨

zkuste mě potom OBVINIT a Soudit? Rozbiji Vaši případnou OBŽALOBU na Cimpr campr 😁 a jako důkaz - vsadím Vlka do kotce a hodím mu tam krvavé a syrové maso - nebudete chápat Co PLACHÝ a Krotký VLK řečeno slovy ochranářů dokáže - potom k němu případně přitáhnu právě toho ochranáře !

UVIDÍME ! 😁 Kuk

otto ford rouver ( 31. března 2026 16:20 )

Naprostý SOUHLAS 👍 tohle nejen v ČR - prezentuji již velmi dlouho, a dokonce jsem si za to vysloužil/vyfásl BAN !

tak a teď VY Všichni "ZMETCI" z oboru ochranářů a neziskovek spusťte - tohle, že je Váš KROTKÝ, PLACHÝ a MÍRUMILOVNÝ - VLK ? 😨 👎

počkejte až ZABIJE /zakousne či nedej Bože ROZTRHÁ malé dítě - které na následky zranění Zemře !

Vaši předci Češi - MOC DOBŘE VĚDĚLI, že Vlk je PREDÁTOREM a patří ZABÍT - než to udělá někomu jinému / žvířeti či člověku !!! 👎

Uživatel_6043891 ( 31. března 2026 13:22 )

Vlci u nás nemají co dělat. Je jen otázkou času, kdy smečka někoho napadne. Naši předci dobře věděli, proč je vystříleli.

