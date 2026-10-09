Turistka v Krušných horách padala třicet metrů: Těžká zranění a složitý zásah záchranářů

Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Autor: Klára Jelínková - 
9. října 2026
14:35

Náročný zásah mají za sebou horští záchranáři v Krušných horách. Turistka spadla ve skalnatém terénu u Dědovy vyhlídky a po třicetimetrovém pádu utrpěla vážná zranění. Zásah ve složitém terénu si vyžádal součinnost horoslužebníků, hasičů i zdravotníků. Kamarádi zraněné ženy poslali záchranářům krásné poděkování.

Událost se stala 3. října poblíž Dědovy vyhlídky v Krušných horách. Žena padala asi třicet metrů. Záchranáři s nosítky a zdravotnickým materiálem se ke zraněné museli dostat strmým a skalnatým terénem. Prvotní vyšetření odhalilo poranění zad a potíže s dýcháním. Ještě před příjezdem dalších složek záchranáři zajistili pacientce páteř a použili speciální fixátor pánve.

„Díky perfektní koordinaci dispečinku ZZS po pár minutách přiletěl vrtulník LZS z Ústí a z jeho paluby na místo slanili lékař a záchranář. Společnými silami připravili pacientku k transportu z místa nehody v podvěsové síti,“ popsala události Horská služba. Celá akce trvala přibližně půl hodiny. 

Profesionální práci záchranářů ocenili i přátelé zraněné turistky a poslali jim krásné poděkování. „Vážení, tímto bych rád poděkoval vám, záchranářům, za vaši práci. Zejména pak jednotce, která zasahovala dne 03. 10. 2026 v oblasti Tisá u Dědovy vyhlídky při pádu naší kamarádky. Děkujeme za bleskový příjezd na místo a poskytnutí pomoci,“ uvedli. 

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Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Záchrana zraněné turistky v Krušných horách

Témata:
pádhorská službahorská záchranná službaKrušné horyTerénvyhlídkazdravotnický pracovníkTisázranění
Klára Jelínková
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