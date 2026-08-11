Houby nerostou a růst nebudou! „Letos je to naprostá tragédie,“ zoufá mykolog

Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Autor: ČTK - 
11. srpna 2026
12:59

Suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti dnes ČTK řekl, že houby nerostou a letos už ani neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy.

„Letos je to naprostá tragédie, je to jedna z nejhorších sezon,“ konstatoval Borovička. Aktuálně podle něj končí slabší houbařská vlna, kdy bylo možné v omezeném množství a jen na některých místech houby najít. Šlo o místa s většími srážkovými úhrny, třeba v Krušných horách nebo v Podkrkonoší. „O víkendu jsem byl v Krušných horách a bylo to zlé, v lese bylo vidět jen slabé a uschlé plodnice,“ doplnil.

Zatímco z lesů chodí houbaři s nepořízenou, na některých místech třeba v Polabí si na své přijdou hledači mykologických zajímavostí. Po letních bouřkách totiž hlásí nálezy vzácných teplomilných hřibů, kterým se přezdívá barevné. „Jsou to krásné nejedlé druhy. Lákají nadšence, kteří je rádi fotí,“ doplnil mykolog. Sociální sítě se tak podle něj hemží úlovky, na kterých je zachycen třeba hřib rudonachový.

Aktuální situaci týkající se růstu hub mohou lidé sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pravděpodobnost, že houbaři ponesou z lesa plný koš, je v polovině letních prázdnin nízká nebo velmi nízká. Nejvyšší šance je momentálně na horách na severovýchodě území a částečně v Krušných horách a na Šumavě, vyplývá z mapy ČHMÚ.

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Zdroj: Videohub

Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.
Takovéto úlovky teď neuvidíte.

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Témata:
Český hydrometeorologický ústavhoubyKrušné horylesPolabíPodkrkonošífotografhorkoČeská mykologická společnostJan Borovička
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Tomas Kocarek ( 13. srpna 2026 07:29 )

preklep,slezt z gauce

Tomas Kocarek ( 13. srpna 2026 07:26 )

vy jste urcite jeden z tech ,co si i nechaji dovazet obedy, aby jste nemusel slest z gauce

dexempo multo šupoplex ( 12. srpna 2026 11:39 )

Ano, já si raději houby koupím, než někde tajtrlíkovat po lese 😸

Tomas Kocarek ( 12. srpna 2026 07:56 )

troubo,nejsem socka,miluji houby a prochazku po lese,vy asi radeji doma cumite do telefonu

Tomas Kocarek ( 12. srpna 2026 07:52 )

jj,takovy hovezi platek na houbach s ryzi to je mana,nemyslim zampiony

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