„Město Opava dostalo od státu sedm pozemků v městských částech, které jsou určené pro postižené povodněmi. Jedná se o dva pozemky ve Vávrovicích, dva v Malých Hošticích a po jednom v Komárově, Kylešovicích a také přímo v Opavě," uvedl mluvčí města Roman Konečný.
Zažádat si mohou jen lidé s trvalým bydlištěm v domě, který povodeň v září 2024 zásadně poničila nebo zcela zničila a už není možnost bezpečné obnovy na původním místě.
Podmínkou získání pozemků je výstavba bytových a rodinných domů, která musí být zahájena ve lhůtě do dvou let a dokončena do pěti let od dne provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Krnov jich má osm
„V případě nesplnění podmínky budou pozemky převedeny zpět do vlastnictví státu. Pozemky mohou být bezúplatně nebo směnou převedeny na osoby, které přišly o domov kvůli povodni, ale pouze na výstavbu rodinného či bytového domu. Zájemci se mohou obrátit na odbor majetku města opavského magistrátu,“ doplnil Konečný.
Podobně je na tom Krnov, který má k dispozici osm parcel. Od státu město ale získalo pozemek o rozloze 45 tisíc m2, okamžitě stavět lze ale jen na pozemku, který má něco málo přes 8000 metrů čtverečních. Tam není problém přivést v krátké době všechny potřebné sítě.
Nesmí stavět
Města se také zavázala, že vyvinou maximální úsilí pro zamezení tomu, aby se na původních, povodněmi zasažených pozemcích stavěly domy určené k bydlení. Lidé si pozemky v záplavové zóně mohou nechat, ale zavážou se, že nebudou stavět. Nebo je bezúplatně převedou na město.
Povodně v září 2024 zasáhly zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Stát celkové škody odhadl na 68 miliard. Jen v Krnově voda zaplavila 80 procent plochy města a způsobila škodu ve výši několika miliard korun. V Opavě voda zaplavila okolo 7000 nemovitostí.
VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024)
Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024) HZS ČR