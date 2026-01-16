„To je úžasný kout moravské přírody, takže mě nepřekvapuje, že se tam vyskytují unikátní živočichové,“ uvedl ministr životního prostřední Petr Macinka (Motoristé). „Tam je problém akorát s tím, že je tam asi 6000 majitelů pozemků, kteří zničehonic přišli o možnost nakládat s nimi a to ne v místech, kde je ta unikátní příroda. To je nespravedlnost,“ dodal.
Pozemky sponzora
Ministerstvo podle něj chystá nápravu. „Abychom se nedotkli ochrany přírody, ale tak, abychom přestali šikanovat tisíce majitelů, kteří tam třeba mnohdy investovali svoje peníze, vzali si úvěry a je to jejich jediné živobytí a pak přišel vrchnostenský stát a v podstatě jim zakázal s tím majetkem nakládat,“ doplnil.
„Bude to muset být trošku nějaká legislativní změna,“ uzavřel Macinka. Motoristé jsou spojovaní s významným jihomoravským podnikatelem, který jim přispěl na kampaň a který usiluje o zrušení CHKO právě kvůli tomu, že zde vlastní řadu pozemků.
Moravská Amazonie
Chráněná krajinná oblast Soutok vznikla loni v létě, je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v lokalitě popsán nový druh brouka, kožojed moravský. Nyní se tam našel více než po sto letech evropsky vzácný brouk leskňáček dubový.
Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž 140 druhů tam hnízdí, například vzácný orel královský. Rozlohu má 125 km2. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota.
