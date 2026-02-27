Mrtvolu staršího muže bez známek života našli po střelbě v blízkosti jednoho z tamních domů. „Vedle něj se nacházely dvě zbraně. Ke zranění dalších osob nedošlo,“ řekla policistka Pavla Jiroušková.

Muž (†56) v Havířově postřelil policistu, pak se odpravil: Policie řekla, jak to bylo!

Policejní zásah proti nebezpečnému muži v Havířově. Agresor (†56) postřelil policistu, pak se zastřelil. Motiv činu je nejasný. (únor 2026)

Kriminalisté propátrávali ještě před 14. hodinou terén a sbírali informace o tom, jak muž přišel o život. „Prostor je uzavřen,“ potvrdila Jiroušková. Vše nasvědčuje sebevraždě.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.

VIDEO: Policisté z Ostravy zachránili dívku, která vyhrožovala sebevraždou.

Video
Video se připravuje ...

Policisté z Ostravy zachránili dívku, která vyhrožovala sebevraždou. PČR