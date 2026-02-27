Mrtvolu staršího muže bez známek života našli po střelbě v blízkosti jednoho z tamních domů. „Vedle něj se nacházely dvě zbraně. Ke zranění dalších osob nedošlo,“ řekla policistka Pavla Jiroušková.
Kriminalisté propátrávali ještě před 14. hodinou terén a sbírali informace o tom, jak muž přišel o život. „Prostor je uzavřen,“ potvrdila Jiroušková. Vše nasvědčuje sebevraždě.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
VIDEO: Policisté z Ostravy zachránili dívku, která vyhrožovala sebevraždou.
Policisté z Ostravy zachránili dívku, která vyhrožovala sebevraždou. PČR