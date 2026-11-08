Jsou vysmátí, pózují, pracují nebo se jen tak dívají na kolemjdoucí. Jejich portréty postupně obsazují veřejný prostor a zdá se, že si získávají stále větší pozornost.

Někdo jimi doslova tapetuje město a obyvatelé na neobvyklou galerii reagují s nadšením. Nápad se jim líbí, fotografie sdílejí na sociálních sítích a jeho autorovi či autorce dokonce tleskají.

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Havířov tak připomíná svou hornickou minulost, která je s jeho vznikem a historií neodmyslitelně spojená. Jen místo tradičních pomníků a pamětních desek se havíři vracejí v podobě portrétů, které se objevují na místech, kde by je člověk možná vůbec nečekal.

Havířovský Banksy


Kdo za neobvyklou výzdobou stojí, je zatím záhadou. Stejně i to, kolik podobných portrétů už po městě je a zda se jejich počet bude dál rozrůstat.

Neví to ani havířovský magistrát. „Nemáme přehled, co se objevuje či píše na ostatních havířovských sociálních sítích, takže o portrétech havířů a o tom, kdo je má na svědomí, nevíme,“ uvedla mluvčí Havířova Jana Kriš.

Výtvarník Nikola Vavrous (38), pravnuk zastřeleného malíře Teodora Warcopa je autorem vzpomínkového muralu.
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Havířov má tak svého záhadného malíře Banksyho, jehož identita zůstává už léta zahalena tajemstvím. Jeho díla se objevují zcela nečkaně na různých místech a jeho malby trhají v aukcích rekordy. Prodávají se i za sta tisíce.

Jedno je ale jisté: havířům se v Havířově znovu daří. A zatímco jejich skuteční předchůdci mířili za prací hluboko pod zem, tihle se zabydlují přímo v ulicích.

VIDEO: Nevidomá malířka vyzdobila v Brně protipovodňovou zeď.

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Nevidomá malířka vyzdobila v Brně protipovodňovou zeď
Zdroj: Dům umění města Brna
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V Havířově se objevili malby havířů. Jejich autor je záhadou...
V Havířově se objevili malby havířů. Jejich autor je záhadou...
Autor: FB Havířov