Jsou vysmátí, pózují, pracují nebo se jen tak dívají na kolemjdoucí. Jejich portréty postupně obsazují veřejný prostor a zdá se, že si získávají stále větší pozornost.
Někdo jimi doslova tapetuje město a obyvatelé na neobvyklou galerii reagují s nadšením. Nápad se jim líbí, fotografie sdílejí na sociálních sítích a jeho autorovi či autorce dokonce tleskají.
Havířov tak připomíná svou hornickou minulost, která je s jeho vznikem a historií neodmyslitelně spojená. Jen místo tradičních pomníků a pamětních desek se havíři vracejí v podobě portrétů, které se objevují na místech, kde by je člověk možná vůbec nečekal.
Havířovský Banksy
Kdo za neobvyklou výzdobou stojí, je zatím záhadou. Stejně i to, kolik podobných portrétů už po městě je a zda se jejich počet bude dál rozrůstat.
Neví to ani havířovský magistrát. „Nemáme přehled, co se objevuje či píše na ostatních havířovských sociálních sítích, takže o portrétech havířů a o tom, kdo je má na svědomí, nevíme,“ uvedla mluvčí Havířova Jana Kriš.
Havířov má tak svého záhadného malíře Banksyho, jehož identita zůstává už léta zahalena tajemstvím. Jeho díla se objevují zcela nečkaně na různých místech a jeho malby trhají v aukcích rekordy. Prodávají se i za sta tisíce.
Jedno je ale jisté: havířům se v Havířově znovu daří. A zatímco jejich skuteční předchůdci mířili za prací hluboko pod zem, tihle se zabydlují přímo v ulicích.
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