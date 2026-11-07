Tři mušketýrky z „konce světa": S odhodláním a z vlastní kapsy pečují o zvířata
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Zraněná liška, osiřelé srnče, vyhozené kotě nebo starý pes, kterého už nikdo nechce. Pro někoho přítěž, pro tři ženy z Osoblažska živá bytost, která si zaslouží šanci.
Jenže dobrota má svou cenu a jejich síly ani peníze nejsou bezedné. Osoblažsko na Bruntálsku je krásný, ale velmi chudý kout kraje. Na kastraci kočky nezbývá, veterinář stojí moc, a když se zvíře rozstoná, někdy skončí vyhozené u cesty.
Právě tady Terezie Böhmová (36) z Dívčího Hradu, Marie Fofová (45) z Horních Povelic a Linda Chřibková (53) z Liptaně nedovolí, aby podobné příběhy končily smutně, a vzájemně si pomáhají. Pomoci můžete i vy.
- 1.
Divoká zvířata vracejí do přírody
Terezie založila Záchrannou stanici Pod hradem. Zázemí pro zraněné a osiřelé tvory budovala z vlastních úspor a s velkým odhodláním. Dnes tu dostávají druhou šanci zvířata, která by bez lidské pomoci nemusela přežít.
„Přijímáme zraněná zvířata a osiřelá mláďata. Léčíme je a potom je vracíme zpátky do přírody. Nechceme si je ochočit,“ vysvětlila. Jejími pacienty jsou sýkorky, zajíci, veverky, sovy i srnčata. První zachráněná srnečka dnes chodí až k plotu ukazovat svá mláďata.
Stanice potřebuje pletivo, materiál a šikovné ruce na budování výběhů a voliér. Terezie navíc pořádá přírodovědný kroužek, aby lásku k přírodě předávala i dětem.
Záchranná stanice Pod hradem má účet 6757826389/0800 a kontakt na Terezii: zachrannastanicepodhradem@seznam.cz
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Koťata, která nikdo nechce
Marie Fofová má plné ruce práce s nemocnými, opuštěnými a nechtěnými kočkami. I s koťaty, odloženými jako nepotřebná. „Lidé často nemají na léčbu peníze a tak je vyhodí. Kočky nekastrují, protože je to drahé,“ popsala smutnou realitu. Žena se o kočky stará, vozí je na veterinu, zajišťuje odchyt a kastrace.
Venkovní kočky po zákroku vrací zpět, další rozváží do spolků, kde se podaří domluvit levnější péči. Vše platí ze svého. Rukama jí prošlo už kolem 300 koček.
„Nejdražší je veterina. Potřebuji také krmivo pro koťata, přepravky a odchytové klece. Kočka musí po kastraci zůstat několik dní v teple,“ řekla. Pomoc jí poskytl Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, jenže kočičí příběhy jsou nekonečné.
I zde můžete posílat příspěvěk na účet záchranné stanice Pod hradem 6757826389/0800 a do poznámky dopsat: pro kočky. Kontakt je marie.fofová@seznam.cz
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Důstojný důchod pro psy
Linda Chřibková se stará o ty, na které se zapomíná možná nejsnáze – o staré a nemocné psy. Její hospic Adélka vznikl z potřeby pomoci jednomu velmi nemocnému pejskovi. Pak přišel další. A další...
Dnes má v péči třináct psích seniorů. Péče o ně je náročná, celodenní a také drahá. Linda ale ví, že právě tihle psi potřebují bezpečí nejvíc. „Když k nám pejsek přijde, zůstává už navždy,“ podotkla.
Za tu dobu jich odchovala kolem sedmdesáti. Nejstarší se dožil 17 let a všichni, kteří odešli, mají své místo v jejím srdci napořád. Jedním z nejsmutnějších okamžiků v Adélce jsou loučení s pejsky, jejichž starý páníček nebo panička musí do léčebny dlouhodobě nemocných. Linda se snaží, aby takový příběh nemusel skončit opuštěním.
Adélka z.s., psí senioři mají účet: 2300492042/2010 a kontakt: imajdinka@seznam.cz.Linda Chřibková chová velkou lásku ke zvířatům, obětavě se stará o psí seniory.Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a archiv záchranných stanic
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