Tři mušketýrky z „konce světa": S odhodláním a z vlastní kapsy pečují o zvířata

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  • Tři mušketýrky z Osoblažska zleva: Linda Chřibková (53), Marie Fofová (45) a Terezie Böhmová (36) zachraňují ty, kteří to sami nedokážou.
    Autor: Jana Gartnerová - 

    7. listopadu 2026 ● 15:35

    Zraněná liška, osiřelé srnče, vyhozené kotě nebo starý pes, kterého už nikdo nechce. Pro někoho přítěž, pro tři ženy z Osoblažska živá bytost, která si zaslouží šanci.

    Jenže dobrota má svou cenu a jejich síly ani peníze nejsou bezedné. Osoblažsko na Bruntálsku je krásný, ale velmi chudý kout kraje. Na kastraci kočky nezbývá, veterinář stojí moc, a když se zvíře rozstoná, někdy skončí vyhozené u cesty.

    Právě tady Terezie Böhmová (36) z Dívčího Hradu, Marie Fofová (45) z Horních Povelic a Linda Chřibková (53) z Liptaně nedovolí, aby podobné příběhy končily smutně, a vzájemně si pomáhají. Pomoci můžete i vy.

    Tři mušketýrky z Osoblažska zleva: Linda Chřibková (53), Marie Fofová (45) a Terezie Böhmová (36) zachraňují ty, kteří to sami nedokážou.
    Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a archiv záchranných stanic

  • 1.

    Divoká zvířata vracejí do přírody

    Terezie založila Záchrannou stanici Pod hradem. Zázemí pro zraněné a osiřelé tvory budovala z vlastních úspor a s velkým odhodláním. Dnes tu dostávají druhou šanci zvířata, která by bez lidské pomoci nemusela přežít.

    „Přijímáme zraněná zvířata a osiřelá mláďata. Léčíme je a potom je vracíme zpátky do přírody. Nechceme si je ochočit,“ vysvětlila. Jejími pacienty jsou sýkorky, zajíci, veverky, sovy i srnčata. První zachráněná srnečka dnes chodí až k plotu ukazovat svá mláďata.

    Jitka Karlová nenechává ptáčky a drobná zvířátka v parcích v Plzni na holičkách, ve vedrech jim nosí vodu i laskominy.
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    Stanice potřebuje pletivo, materiál a šikovné ruce na budování výběhů a voliér. Terezie navíc pořádá přírodovědný kroužek, aby lásku k přírodě předávala i dětem.

    Záchranná stanice Pod hradem má účet 6757826389/0800 a kontakt na Terezii: zachrannastanicepodhradem@seznam.cz

    Paní Terezie musel při zřizování záchranné stanice dodržet všechna pravidla daná státem, má i ošetřovnu.
    Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a archiv záchranných stanic

  • 2.

    Koťata, která nikdo nechce

    Marie Fofová má plné ruce práce s nemocnými, opuštěnými a nechtěnými kočkami. I s koťaty, odloženými jako nepotřebná. „Lidé často nemají na léčbu peníze a tak je vyhodí. Kočky nekastrují, protože je to drahé,“ popsala smutnou realitu. Žena se o kočky stará, vozí je na veterinu, zajišťuje odchyt a kastrace.

    Venkovní kočky po zákroku vrací zpět, další rozváží do spolků, kde se podaří domluvit levnější péči. Vše platí ze svého. Rukama jí prošlo už kolem 300 koček.

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    Nejdražší je veterina. Potřebuji také krmivo pro koťata, přepravky a odchytové klece. Kočka musí po kastraci zůstat několik dní v teple,“ řekla. Pomoc jí poskytl Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, jenže kočičí příběhy jsou nekonečné.

    I zde můžete posílat příspěvěk na účet záchranné stanice Pod hradem 6757826389/0800 a do poznámky dopsat: pro kočky. Kontakt je marie.fofová@seznam.cz

    V domku paní Marie je každý kout zabraný kočkami, v chodbách mají zase misky ty venkovní nebo divoké.
    Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a archiv záchranných stanic

  • 3.

    Důstojný důchod pro psy

    Linda Chřibková se stará o ty, na které se zapomíná možná nejsnáze – o staré a nemocné psy. Její hospic Adélka vznikl z potřeby pomoci jednomu velmi nemocnému pejskovi. Pak přišel další. A další...

    Dnes má v péči třináct psích seniorů. Péče o ně je náročná, celodenní a také drahá. Linda ale ví, že právě tihle psi potřebují bezpečí nejvíc. „Když k nám pejsek přijde, zůstává už navždy,“ podotkla.

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    Za tu dobu jich odchovala kolem sedmdesáti. Nejstarší se dožil 17 let a všichni, kteří odešli, mají své místo v jejím srdci napořád. Jedním z nejsmutnějších okamžiků v Adélce jsou loučení s pejsky, jejichž starý páníček nebo panička musí do léčebny dlouhodobě nemocných. Linda se snaží, aby takový příběh nemusel skončit opuštěním.

    Adélka z.s., psí senioři mají účet:  2300492042/2010 a kontakt: imajdinka@seznam.cz.

    Linda Chřibková chová velkou lásku ke zvířatům, obětavě se stará o psí seniory.
    Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a archiv záchranných stanic

    VIDEO: Hasiči zachránili koně, který uvázl v lesní bažině na Frýdecko-Místecku.

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    Hasiči zachránili koně, který uvázl v lesní bažině na Frýdecko-Místecku.
    Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje
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    20 fotografií
    Pacienti Záchranné stanice Pod hradem jsou z volné přírody a do ní se po uzdravení vrací.
    Pacienti Záchranné stanice Pod hradem jsou z volné přírody a do ní se po uzdravení vrací.
    Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a archiv záchranných stanic

Témata

okres Bruntál Osoblažsko Dívčí Hrad Liptaň pes kočka peníze Horní Povelice Moravskoslezský kraj Osoblaha

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