Originální korespondenční lístek z 14. prosince 1887 putoval z Bílovce do Vídně pouhý jeden den! Už 15. prosince nese razítko o doručení do vídeňské čtvrti Mariahilf.
„Na tehdejší dobu neuvěřitelná rychlost. Mnohé napadne jediné: Fungovala pošta před 140 lety snad lépe než dnes?,“ otázali se kasteláni Rosana de Montfort a Milan Warzocha. Jenže tím překvapení nekončí. Lístek totiž odhaluje i pikantní detail z tehdejšího obchodního života.
Adresátkou byla paní Adolfa Lichtblauová a odesílatel jí oznamoval expedici zásilky obsahující 25 kusů podvazků. Hodnota zboží? Přesně 2 zlaté a 25 krejcarů. I takové obyčejné obchodní sdělení se po téměř 140 letech proměnilo v cenné historické svědectví.
„Máme obrovskou radost, že se nám daří zámecký archiv a sbírky neustále rozšiřovat o takové autentické střípky z běžného života i obchodní historie našeho regionu,“ uvedli kasteláni bíloveckého zámku s tím, že i nenápadný lístek vypráví příběh o rychlé poště, dobovém obchodě i každodenním životě obyvatel Rakouska-Uherska.
VIDEO: Ředitel Muzea Bílovec Petr Havrlant u koruny Karla IV.