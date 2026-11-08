„Sedli jsme si a vymysleli web s názvem pujctotu.cz,“ vysvětlili Marcel Hlavina (40) z Píště a stejně starý Jakub Pilař z Opavy. Na portálu už přibývá vybavení od pil a drtičů větví až po vysoušeče nebo střešní boxy na auta.

K nápadu je přivedla vlastní zkušenost. Oba řešili péči o trávník a zjistili, že si mohou nářadí půjčovat. „Kuba si koupil nějaké nástroje, já taky a začali jsme si je půjčovat. Některé věci jinak většinu roku leží v garáži,“ líčil pan Marcel.

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Sází na známost

Místo vlastního vybavení si tak lidé mohou za přijatelnou cenu půjčit potřebnou věc třeba od souseda. Na webu stačí nabídnout, co jsou ochotni zapůjčit, a stanovit cenu. Zájemci pak snadno najdou někoho ve svém okolí.

„Budeme rádi, když platforma bude sloužit napříč republikou. Umožňuje vyhledat půjčující v nejbližším okolí,“ uvedli autoři projektu. Obavy z krádeže nebo poškození nemají velké. Web propojuje lidi z blízkého okolí, kteří se často alespoň od vidění znají.

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Pro větší jistotu připravují předávací protokol, v němž bude zaznamenán stav zapůjčené věci. 

Pánové Marcel s Jakubem zatím z provozu platformy, která funguje od října, nic nemají. Do budoucna ale zvažují spolupráci s firmami, které by na webu inzerovaly, nebo nabídku pojištění pro půjčovatele.

VIDEO: Zlatník Daniel Krzyżanek v dílně, v níž vytváří originální šperky.

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Zlatník Daniel Krzyżanek v dílně, v níž vytváří originální šperky.
Zdroj: Karel Janeček
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Půjčování věcí Jakub Pilař nejdříve vyzkoušel u sebe.
Půjčování věcí Jakub Pilař nejdříve vyzkoušel u sebe.
Autor: Blesk:Jana Gartnerová