„Části domácností, které si sjednaly hypoteční úvěr v době mimořádně nízkých sazeb, končí v této době fixace. Nová sazba pro ně bude často vyšší, a tím i měsíční splátka,“ říká Zlatuše Komárková, náměstkyně ředitele sekce finanční stability a restrukturalizace České národní banky (ČNB). A nejde jen o pár desítek domácností.
Letos bylo nutné poprvé refixovat 144 000 hypotečních úvěrů a příští rok to čeká téměř 145 000! Většina domácností sice počítá s vyššími úroky, ale často netuší, jak výrazně se zvýší jejich měsíční splátky. Jak upozorňuje Zlatuše Komárková, u úvěrů sjednaných v období velmi nízkých sazeb může být nárůst citelný. Podle ní je tak důležité začít situaci řešit včas, porovnat nabídky více bank a posoudit novou splátku ve vztahu k aktuálnímu rodinnému rozpočtu.
Vyšší splátka nemusí bolet
Vyšší splátka nemusí být automaticky větší finanční zátěž. Od sjednání úvěru se mohl zvýšit příjem domácnosti nebo se mohla změnit její celková finanční situace. Podstatné je, jak velkou část současného rozpočtu nová splátka představuje.
Víte, že…
Hypoteční sazby neurčuje ČNB? Základní úrokové sazby ČNB jsou sice jedním z faktorů, které ovlivňují cenu peněz v ekonomice, ale hypoteční sazby stanovují jednotlivé banky. Zohledňují při tom mimo jiné své náklady financování, vývoj na finančních trzích, konkurenci a rizikovost konkrétního klienta. Proto neplatí, že změna základní sazby ČNB se automaticky a ve stejném rozsahu promítne do hypotečních sazeb.
Splátky můžou stoupnout o tisíce
Po skončení fixace můžou splátky vzrůst o tisíce korun měsíčně. „Záleží na výši nesplacené jistiny, nové úrokové sazbě a zbývající době splácení úvěru,“ vysvětluje Zlatuše Komárková.
Modelový příklad
Hypoteční úvěr 3,5 mil. Kč na 30 let, sazba 2,00 % p.a.: měsíční splátka 12 937 Kč. Po pěti letech zbývá splatit zhruba 3,05 milionu Kč jistiny. Pokud bude nová sazba 5,50 % a zbývající splatnost 25 let, nová splátka vychází na 18 743 Kč. To představuje zvýšení asi o 5800 Kč měsíčně, tedy téměř o 70 tisíc Kč ročně.
Mimořádná splátka
Při mimořádné splátce 500 000 Kč (při stejné sazbě a stejné zbývající splatnosti) by se měsíční splátka snížila zhruba o 3070 Kč (z 18 743 Kč na 15 672 Kč).
Pozn.: Příklad je orientační, konkrétní nabídka se vždy odvíjí od podmínek banky a situace klienta.
Nepleťte si pojmy
Refixace není totéž, co refinancování. „Refixace znamená sjednání nové úrokové sazby u stávajícího hypotečního úvěru po skončení fixačního období. Refinancování znamená nahrazení stávajícího hypotečního úvěru novým hypotečním úvěrem, obvykle u jiné banky,“ vysvětluje Zlatuše Komárková. V některých případech může jít o nový úvěr i u stejné banky, například pokud se současně mění další parametry úvěru. Pro domácnost je však nejdůležitější výsledek celého procesu: nová sazba, měsíční splátka a celkové náklady úvěru.
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