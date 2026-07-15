Při cestách do zahraničí se stále častěji obejdeme bez hotovosti. „Platba kartou bývá pohodlná a bezpečná, přesto se vyplatí věnovat pozornost podmínkám transakce. Ne všechny bankomaty nebo platební terminály nabízejí výhodné směnné kurzy a některé transakce mohou být spojeny s dodatečnými poplatky,“ upozorňuje Jiří Ambrož ze sekce peněžní a platebního styku České národní banky (ČNB).
Trik na platby a výběry
Finanční pastí se může stát služba dynamické směny měn (Dynamic Currency Conversion, DCC). Narazíte na ni při výběrech z bankomatů i při platbách kartou v obchodech, restauracích nebo v hotelech. Umožňuje volbu placení nebo výběru peněz buď v měně daného státu (např. v eurech) nebo v českých korunách.
„Pokud si na platebním terminálu nebo v bankomatu zvolíte částku v korunách, provede směnný obchod provozovatel bankomatu nebo obchodník, u kterého provádíte danou karetní transakci. Taková směna je obvykle méně výhodná, než jakou zajistí vydavatel vaší karty – zejména kvůli horšímu kurzu, který se může od tržního (středového) kurzu lišit i o 10 %,“ zdůrazňuje Ambrož a doporučuje zvolit částku v místní měně, např. eurech. „U bankomatu ale v tomto případě dejte pozor na dodatečné poplatky, jejichž výši vidíte na obrazovce,“ dodává.
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