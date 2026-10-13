„V říjnu už většinou pomalu začínáme myslet na Vánoce, ale netýká se to všech,“ vysvětluje Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě, která organizuje projekt Vánoční přání. „V Česku žije přibližně 13,7 % dětí ohrožených chudobou a pro ty je vánoční dárek většinou nesplněný sen,“ vysvětluje s tím, že za rok 2025 žilo v Česku pod hranicí příjmové chudoby 270 000 dětí mladších 18 let.
Nejvíce zasaženou skupinou jsou neúplné rodiny. „Tyto děti nejčastěji žijí pouze s matkou a mezi nimi jsou i maminky s handicapovanými dětmi,“ upozorňuje Šafářová. „Maminky v této situaci zápasí s rodinným rozpočtem a na dárky pro děti už jim nezbývají peníze, mnohdy ani na štědrovečerní večeři,“ popisuje realitu, kvůli které nadace pořádá sbírku na dobročinné platformě Donio.
Dojemné příběhy
Nadace plní vánoční přání dětem z chudých rodin už několik let. Pomoc směřuje k matkám, jako je například paní Ladislava. „V loňském roce jsme s úhradou vánočních dárků pro děti pomohli například mamince samoživitelce Ladislavě, která vychovává dceru s handicapem, a syna, který teprve nedávno nastoupil do školky,“ vyjmenovává konkrétní příběhy Zuzana Šafářová.
„I když paní Ladislava pracuje na částečný úvazek, peněz není nazbyt. Její dcera se potýká se zrakovým a sluchovým handicapem, před rokem absolvovala druhou kochleární implantaci, a kromě toho má také potíže se zrakem a rovnováhou,“ tlumočí Šafářová situaci matky, která si pro dceru, jež ráda čte, přála knihy, a pro syna milujícího stavebnice zase lego.
Andrea s dvojčaty
Stejně tak nadace podporuje rodiny, které nečekaně přišly o jednoho z rodičů. „Další z maminek byla paní Andrea, která sama vychovává šestiletá dvojčata – chlapce. Jejich otec bohužel zemřel ve velmi mladém věku,“ vypráví Zuzana Šafářová. Podle ní si paní Andrea přála podpořit své syny dárky, protože jsou to hodní a šikovní kluci, kteří si zaslouží prožít radostné chvíle, i když je jejich rodinná situace náročná.
V mnoha případech rodinný rozpočet zruinují poplatky za lékařskou péči. „Další z maminek, paní Renáta, pečuje o syna s autismem, který si moc přál kamion,“ uvádí zástupkyně nadace další z osudů. „Paní Renáta se svěřila, že nějaký malý dárek koupit může, ale to, co si její syn Kubíček přeje, na to jí finance kvůli nákladům spojených s léčbou opravdu nestačí,“ doplňuje Šafářová.
Kam peníze poputují?
„V loňském roce jsme mohli přispět na dárky více než 300 dětem! Na tu radost se můžete podívat na přiložených fotkách,“ raduje se Zuzana Šafářová nad loňskými výsledky a dodává, že právě to je důvod, proč nadace v této pomoci pokračuje i letos. „Letos bychom rádi požádali o příspěvek na dárky pro chudé děti každého, kdo jim chce udělat radost a dopřát hezkou vzpomínku na letošní Vánoce,“ vyzývá veřejnost.
Prostředky budou využity maximálně prakticky. „Peníze ze sbírky budou použity na vánoční dárky pro děti z nízkopříjmových rodin, pro handicapované děti, které žijí pouze s jedním rodičem, a pro děti z pěstounských rodin,“ vyjmenovává cílové skupiny Šafářová a upřesňuje:
„Dárky mohou mít podobu hraček, knih, oblečení, bot, drobné elektroniky, školního vybavení či štědrovečerní večeře. Všechny děti si totiž zaslouží mít hezké Vánoce a alespoň jeden pěkný dárek pod stromečkem,“ uzavírá za Nadaci Naše dítě Zuzana Šafářová.