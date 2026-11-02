Při pádu letadla na Floridě zemřela mladá pilotka Nathalia (†20): Poslední zpráva před smrtí
Při nedělní havárii soukromého letadla na Floridě zahynulo všech devět lidí na palubě. Mezi oběťmi byla také pilotka Nathalia Gadelha Filgueirasová. Mladá žena propadla létání už jako teenagerka a navzdory nízkému věku měla za sebou stovky hodin ve vzduchu. Její totožnost nyní potvrdila zdrcená rodina.
Soukromý letoun Learjet 60 se v neděli 1. listopadu zřítil do obytné oblasti Greenacres na Floridě. Stroj mířil z texaského Austinu na Bahamy, do cíle ale nedorazil. Po nárazu explodoval a trosky se rozletěly do okolí. Všech devět lidí na palubě zahynulo. Úřady kvůli rozsahu neštěstí evakuovaly přibližně 600 obyvatel. Podle dosavadních informací nebyl nikdo na zemi zraněn.
Létání milovala od dětství
Jednou z obětí byla Nathalia Gadelha Filgueirasová z floridského města Boca Raton. Její matka Camila a nevlastní otec potvrdili deníku New York Post, že seděla v kokpitu jako druhá pilotka.
Nathalia se o létání zajímala už od dětství. Svou první pilotní licenci získala v sedmnácti letech, ještě během studia na střední škole. Po maturitě se začala letectví věnovat profesionálně.
Přestože jí bylo pouhých dvacet let, měla nalétáno přibližně 1300 hodin. Posledních devět měsíců pracovala jako komerční pilotka a chtěla se v oboru dál rozvíjet. Jejím snem bylo jednou usednout do kokpitu velkého dopravního letadla.
Poslední okamžiky před pádem
Podle rodiny měla Nathalia krátce před neštěstím komunikovat se svým přítelem. Přibližně deset minut před havárií mu údajně napsala zprávu o turbulencích a námraze.
Na možné problémy s námrazou upozornila také posádka při komunikaci s řízením letového provozu. Piloti žádali o změnu letové hladiny, krátce nato však letoun začal prudce klesat. Posádka následně vyhlásila nouzový stav.
Zda námraza skutečně přispěla k havárii, zatím není jasné. Příčinu pádu vyšetřuje americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy. Úřady dosud oficiálně nezveřejnily jména všech obětí.
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