Auto skončilo v příkopu: Řidič na Benešovsku zemřel, dvě ženy se zranily

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
1. listopadu 2026
08:16

Sobotní nehoda na Benešovsku si vyžádala jeden lidský život. Osobní auto skončilo v příkopu, řidič na místě zemřel. Dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.

Při sobotní nehodě osobního auta u Jankova na Benešovsku zemřel řidič, dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Auto havarovalo do příkopu, řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel na místě. ČTK to řekla policejní mluvčí Kateřina Sejková.

Nehoda byla hlášená v sobotu kolem 09:45. Ve vozidle cestovali tři lidé. „Řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Dvě ženy, které s ním cestovaly, utrpěly lehká zranění,“ řekla Sejková. Příčinu a okolnosti nehody policisté zjišťují.

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Zdroj: Facebook

Témata:
řidičpoliciesmrtokres BenešovnehodazraněníBenešovJankov
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