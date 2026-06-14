Havárie letadla nedaleko letiště: Dvanáct mrtvých
Při havárii malého letadla v americkém státě Missouri zemřelo všech 12 lidí na palubě. Informovaly o tom v neděli místní úřady. Nehoda se stala nedaleko letiště ve městě Butler, které se nachází zhruba 100 kilometrů od Kansas City.
„Podle aktuálně dostupných informací všichni na palubě (celkem 12 osob) zemřeli,“ uvedla na síti X dálniční policie. Dennis Jacobs z úřadu pro mimořádné situace podle agentury AFP upřesnil, že zemřel pilot a 11 amatérských parašutistů.
Havarovaným letadlem byl jednomotorový stroj Pacific Aerospace 750XL, který se často používá při parašutismu, ale může sloužit také jiným účelům, jako je nákladní doprava, letecký průzkum či letecká záchranná služba, píše agentura AP.
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