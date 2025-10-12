Štěpán už ulovil spoustu zajímavých ryb, ale 215 centimetrů dlouhé monstrum označil za životní trefu. Přitom s bratrem a přítelkyní Barborou vyrazili původně na klasický rybářský relax. Řadu hodin se nic nedělo, než sumce zlákala návnada v podobě rousnic a Štěpán zasekl. To už věděl, že jde o výjimečnou návštěvu.
Souboj trval 20 minut
Přehahovaná trvala přibližně 20 minut, poté už vyčerpaná ryba na odpor rezignovala. „Půjčil jsem prut na chvíli bratrovi i přítelkyni, aby si zážitek spojený se soubojem z lodi užili,“ svěřil se Štěpán.
Barbora prý neobvyklý úlovek předpověděla. „Mělo se jí zdálo o tom, jak jsme ho chytli. Neuvěřitelné se stalo skutečností a když jsme ho viděli, že je to albín a ne klasický sumec, málem vyskakovali z lodě. Zkrátka kouzlo a krása rybařiny," shrnul rybář.
Sumec albín je v úctě
Společně rybu přelstili a mohli s ním zapózovat. „Bylo to o naší souhře trpělivosti, odhodlání a rybářského srdce. Zkrátka zážitek na celý život,“ shrnul Štěpán, kterého k rybaření přivedl jeho dědeček. Obra vrátil zpátky do vody. Konkrétní místo, kde se mu rybářský úlovek podařil, si ale nechá pro sebe.
Sumec albín je bíle zbarvený jedinec sumce velkého (Silurus glanis), který je velmi ojedinělý a mezi sportovními rybáři si těší vysoké úctě. Často bývají chováni v akváriích nebo se pouštějí zpět do vody. Dožívají se 20 až 40 let.
Vágner chytil monstrum
Legendě českých rybářů, Jakubu Vágnerovi (43), se letos v létě na Vranovské přehradě také vyplatila trpělivost. Chytil kapitální úlovek v podobě obrovského sumce, který nemá podle všeho v českých vodách obdoby.
Rybí monstrum bylo dlouhé 268 centimetrů! Vágner spustil olova a návnadu s rousnicemi a čekal. Když se obří ryba zasekla, nastal 50 minut trvající souboj.
VIDEO: Víkend rybářských slavností s Jakubem Vágnerem
Víkend rybářských slavností s Jakubem Vágnerem! Co vás čeká? Jakub Vágner
