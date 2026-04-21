Mladá jezdkyně na koni e v pondělí vydala na pastvinu v podhůří Jeseníků. Klidná jízda se změnila ve chvíli v horor. Žena si způsobila po pádu z koně závažný úraz.
„Podle předběžně zjištěných informací mělo dojít ke splašení dvou koní, když je vylekaly kachny, které vyletěly ze křoví,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michlaíková.
„Utrpěla život ohrožující poranění hlavy,“ potvrdil záchranář Lukáš Humpl. Jezdkyni, která upadala do bezvědomí, poskytl první pomoc svědek a následně jí zdravotníci znehybnili krk, podali léky a ve stavu ohrožení života předali záhy v olomoucké fakultní nemocnici.
