Kozlovický pracant uřezal větev, na kterou následně upadl natolik nešťastně, že se mu zaryla hluboko do dutiny břišní. „Při práci se dřevem si způsobil velmi vážné bodnořezné poranění, a to větví stromu,“ řekl záchranář Lukáš Humpl.
„Záchranáři ošetřili život ohrožující poranění břišní dutiny a zajistili periferní žilní vstup. Podali léky proti bolesti a k zástavě krvácení. Zahájili infuzní terapii a za neustálé kontroly životních funkcí pak zraněného muže akutně letecky přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava, kde si jej ve vážném, avšak stabilizovaném stavu převzal do své péče tým urgentního příjmu,“ popsal Humpl.
