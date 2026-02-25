Bolestný vzkaz pro zavražděnou taxikářku od nejbližší: „Navždy budeš moje sestra!“

Ilustrační foto
25. února 2026
Taxikářka J., kterou minulý týden v Šumperku bodl zákazník nožem do krku, po čtyřech dnech v nemocnici zemřela. Její sestra se s ní veřejně rozloučila dojemným vzkazem. Policie případ překvalifikovala na vraždu.

Smrt taxikářky zasáhla rodinu i veřejnost. Žena podlehla vážným zraněním poté, co ji zákazník během jízdy bodl ze zadního sedadla kuchyňským nožem do krku a vyhodil z auta. V nemocnici bojovala o život čtyři dny.

Její sestra se s ní veřejně rozloučila emotivním příspěvkem, v němž popsala, že byly od dětství nerozlučné a stály při sobě jako mámy, sestry i parťačky. Připomněla společné výlety s dětmi, rodinné chvíle i to, že mezi nimi nikdy nezmizela láska ani přes občasné hádky. Napsala také, že ji chtěla celý život chránit před světem, který k ní podle jejích slov nebyl vždy laskavý, a dnes přemýšlí, zda to stačilo. „Navždy budeš moje sestra,“ uzavírá své rozloučení.

Rodina zvažuje i další kroky. Plánuje uspořádat pietní pochod, který by měl připomenout tragédii a otevřít debatu o bezpečnosti i odpovědnosti pachatelů násilných činů. Vzniknout má také petice za přísnější tresty. „Byly jsme jako jedna, ona by to pro mě také udělala,“ řekla Blesku.

K útoku došlo v úterý 17. února dopoledne v Lidické ulici nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Záchranáři ženu převezli do Fakultní nemocnice Olomouc ve velmi vážném stavu.

Podle kriminalistů si muž vůz přivolal s úmyslem zmocnit se ho a následně s ním spáchat sebevraždu. Po útoku v jejím autě ujížděl a při policejním pronásledování úmyslně najel do protisměru, kde se střetl s dalším vozidlem. Policie po úmrtí ženy čin překvalifikovala na vraždu. Obviněný zároveň čelí stíhání pro pokus o vraždu dvou lidí z protijedoucího auta. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, nebo výjimečný trest.

Ilustrační foto

