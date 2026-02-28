Poslední slova zavražděné taxikářky Jaroslavy: Miluju tě, vrátím se na oběd
Šumperk se v úterý 17. února stal dějištěm ohromné tragédie. Taxikářku Jaroslavu (†44) během jízdy zákazník bodl zezadu do krku kuchyňským nožem a z auta ji vyhodil. Jaroslava o život bojovala čtyři dny, zraněním však nakonec bohužel podlehla. Zanechala po sobě partnera a tři děti.
O srdceryvný osobní příběh se podělil na platformě, kde vznikla sbírka, partner Jaroslavy Michal. Popsal ji jako skvělou partnerku, milující maminku a nesmírně dobrosrdečnou taxikářku. Na invalidní cestující prý u nemocnice čekala často i desítky minut úplně zadarmo. Cestující ji považovali za velmi ochotnou a empatickou.
Michal popsal i osudovou lásku, kterou s Jaroslavou sdílel. Poprvé se potkali u šumperské nemocnice a okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. „Když nás pak osud po letech svedl dohromady znovu, od první chvíle jsme věděli, že jsme propojeni tělem i duší,“ napsal. Říkávala mu prý, že je její největší životní štěstí.
V osudné úterý se šel s Jaroslavou rozloučit. Nemohl tušit, že ji objímá naposledy. „Jaruška nasedla do auta, stáhla okénko a se slovy: ‚Miluju tě, lásko, vrátím se na oběd,‘ odjela,“ popsal Michal. O pár hodin později se mu místo oběda se svou milovanou dostalo těch nejhorších možných zpráv.
Zanechala po sobě tři děti
Útočník si vůz vybral s úmyslem zmocnit se ho a následně spáchat sebevraždu. Během jízdy ženu bodl kuchyňským nožem do krku a vyhodil z auta. Záchranáři ji převezli do Fakultní nemocnice Olomouc ve velmi vážném stavu, lékaři ji uvedli do umělého spánku. O život bojovala čtyři dny.
Útočník s vozem chvíli ujížděl a následně záměrně najel do protisměru a střetl se s jiným autem. Pokus o sebevraždu mu však nevyšel. Po smrti Jaroslavy policie čin překvalifikovala na vraždu. Obviněný zároveň čelí stíhání pro pokus o vraždu dvou lidí. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Jaroslava po sobě zanechala tři děti. Filip (22), Isabela (20) a Nicolca (15) jsou všichni studenti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.