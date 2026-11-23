„Svobodomyslný kůň si tu pravděpodobně na chvíli spletl silnici s ohradou,“ řekl strážník Marek Dýčka. „Jeho procházka Kylešovicemi byla pro řidiče spíše překvapením než vítanou atrakcí, když se kůň před nimi vynořoval ze tmy,“ popisoval.
Hlídka zapnula varovné majáky a lichokopytníka po cestě doprovázela až k majiteli, kde pak zatoulaného krasavce nahnali zpět do ohrady.
Strážníkům pomáhali při i státní policisté. „Cíl byl jediný: aby se koňské noční dobrodružství obešlo bez jakékoliv kolize a aby také rychle a bezpečně skončilo,“ uvedl Dýčka. S tím, že chovatele zjistili už během sledovačky.