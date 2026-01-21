Častěji zachraňují zraněné lidi či stižené náhlými interními obtížemi, tentokrát pomohli na svět novému životu. Volala je porodní asistentka, která o těhotnou ženu pečovala. Všechno se seběhlo velmi rychle.
„Do nemocnice už nebylo možné odjet. Několik minut po příjezdu posádek došlo k porodu přímo v domácnosti,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Trefila svůj termín
Vše šlo hladce, maminka dokonce trefila i očekávaný termín narození miminka. Ona i malý Matěj byli v pořádku.
„Po zajištění rodičky a novorozeného miminka provedly posádky jejich transport na porodnické oddělení frýdecko-místecké nemocnice,“ uzavřel záchranář Humpl.
