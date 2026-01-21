Častěji zachraňují zraněné lidi či stižené náhlými interními obtížemi, tentokrát pomohli na svět novému životu. Volala je porodní asistentka, která o těhotnou ženu pečovala. Všechno se seběhlo velmi rychle. 

„Do nemocnice už nebylo možné odjet. Několik minut po příjezdu posádek došlo k porodu přímo v domácnosti,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Překotný porod: Natálce na svět pomohla babička

Malá Natálka z Brna zaskočila maminku i babičku. Překotný porod zvládly i díky operátorce linky 155.

Trefila svůj termín

Vše šlo hladce, maminka dokonce trefila i očekávaný termín narození miminka. Ona i malý Matěj byli v pořádku.

„Po zajištění rodičky a novorozeného miminka provedly posádky jejich transport na porodnické oddělení frýdecko-místecké nemocnice,“ uzavřel záchranář Humpl.

VIDEO: Jak probíhá péče o předčasně narozené děti v Porodnici Pardubice.

Jak probíhá péče o předčasně narozené děti v Porodnici Pardubice Videoredakce ženských webů

Nastávající maminka z Frýdecko-Místecka už nestihla dojet do porodnice, Matýsek se narodil doma.
Autor: ZZS MSK