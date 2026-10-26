Řidič z D6 zlehčuje napadení mámy: „Provokovala. Neříkal bych tomu mlácení!“

Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Autor: Štěpánka Grofová - 
26. října 2026
20:39

Nejprve vybrzdil řidičku, potom ji před očima její osmileté dcery fyzicky napadl. Případ z dálnice D6 na Rakovnicku vyvolal pobouření po celém Česku. Muž za volantem černého SUV nyní poprvé veřejně promluvil. Za své jednání se sice omluvil, zároveň ale tvrdí, že ho žena provokovala a na incidentu nese část viny.

Za své chování se omlouvá, zároveň ale tvrdí, že za celý incident nemůže jen on. Řidič černého SUV, jehož útok na ženu na dálnici D6 zachytila palubní kamera, poprvé veřejně promluvil. V rozhovoru pro televizi Nova obvinil napadenou řidičku z provokací a nebezpečného brzdění. Policie však jeho verzi zpochybňuje.

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Všechno začalo minulý týden na dálnici D6 poblíž Jesenice. Žena vezla svou osmiletou dceru a projížděla úsekem, kde kvůli stavebním pracím platila snížená rychlost. Za jejím autem se objevil řidič SUV a začal na ni blikat. Nakonec ji vybrzdil, donutil zastavit a přímo před očima dítěte ji fyzicky napadl.

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Vybrzdil maminku s dcerou na dálnici a pak ji napadl

Prý ho provokovala

Muž má ale na událost vlastní pohled. Tvrdí, že mu žena nejprve bránila v předjíždění a při průjezdu zúženým úsekem několikrát přibrzdila. Dokonce se prý obával, že dojde k nehodě.

Na řidičku proto začal blikat a gesty ji vyzýval, aby zastavila. Tvrdí, že chtěl celou situaci vyřešit a přivolat policii. Místo omluvy se ale podle něj dočkal „gesta ukazováčkem“. To považoval za další provokaci.

Jenže policejní vyšetřování ukazuje na jiný průběh událostí. Záběry z palubní kamery podle policistů potvrzují, že žena projížděla omezením plynule a dodržovala předepsanou rychlost. Nebezpečně se měl naopak chovat řidič SUV.

Bití zlehčuje

Muž v rozhovoru připustil, že se zachoval nepřiměřeně. Svého jednání lituje a označuje ho za zkrat. Zároveň ale odmítá, že by veškerá vina ležela na jeho straně. Podle něj nese část odpovědnosti také napadená řidička. Zlehčuje i samotný fyzický útok. „My jsme se začali pošťuchovat, já bych tomu neříkal mlácení,“ prohlásil. Policie přitom popsala údery do hlavy i dalších částí těla. Žena navíc po napadení skončila v pracovní neschopnosti.

Dcera zachránila důkaz

Celému incidentu přihlížela také osmiletá dcera napadené. Když si muž všiml palubní kamery, pokusil se jí podle policie zmocnit. Dívka však stihla přístroj schovat pod sedačku. Díky její pohotové reakci se záznam podařilo uchovat. Řidička později popsala, že se muž při snaze získat kameru dostal do kontaktu i s její dcerou. Podle policie si matka s dítětem z útoku odnesly silný psychický otřes.

Řidič nyní čelí podezření ze tří trestných činů, konkrétně pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a pokusu o krádež. Policie případ řeší ve zkráceném přípravném trestním řízení. Muži hrozí až tři roky za mřížemi.

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Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresivní řidič na dálnici D6 napadl ženu. Prý ho vyprovokovala.
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!

Témata:
dcerařidičkarozhovoragresorVIDEOTV NovapolicieČeskookres RakovníkDálnice D6SUVvideokameraRakovník
Štěpánka Grofová
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Ewa Chobotová ( 26. října 2026 22:37 )

Hele Rudláku. Tohle zažil každý. I já. Mentálů jsou plný silnice. Ale prostě si zanadáváš, ukážeš fakáče a nemlátíš ženu. Tak prober, inženýre!!!

rudla1973 ( 26. října 2026 22:28 )

Souhlasím, to jez bez debat
Jen se optám kde je prvotní incident? myslím na kameře pokud jí měl paní kterou nakonec sebrala dcera,(jen si zkuste sundat kameru z předního okna ze zadních sedadel NEMOŽNÉ a v šoku? sedíte a nic)toto není omluva blba, Ale co kdyby On mluvil pravdu? Já sám jsem jako řidič zažil situaci že bych vytáhl ženu/muže a dal přes hubu, A Vy soudci bud neřídíte nebo slep­ci..­..kaž­dopád­ně než budete soudit dle videa, počkejte na zbytek, Ona paní nebude tak zdatná řidička když zmatkuje při prvním problé­mu..­.necho­vejme jako prasata s výsledkem 👍

Dianthos ( 26. října 2026 22:12 )

Jenom ubožák bije ženy! 👎

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