Řidič z D6 zlehčuje napadení mámy: „Provokovala. Neříkal bych tomu mlácení!“
Nejprve vybrzdil řidičku, potom ji před očima její osmileté dcery fyzicky napadl. Případ z dálnice D6 na Rakovnicku vyvolal pobouření po celém Česku. Muž za volantem černého SUV nyní poprvé veřejně promluvil. Za své jednání se sice omluvil, zároveň ale tvrdí, že ho žena provokovala a na incidentu nese část viny.
Za své chování se omlouvá, zároveň ale tvrdí, že za celý incident nemůže jen on. Řidič černého SUV, jehož útok na ženu na dálnici D6 zachytila palubní kamera, poprvé veřejně promluvil. V rozhovoru pro televizi Nova obvinil napadenou řidičku z provokací a nebezpečného brzdění. Policie však jeho verzi zpochybňuje.
Všechno začalo minulý týden na dálnici D6 poblíž Jesenice. Žena vezla svou osmiletou dceru a projížděla úsekem, kde kvůli stavebním pracím platila snížená rychlost. Za jejím autem se objevil řidič SUV a začal na ni blikat. Nakonec ji vybrzdil, donutil zastavit a přímo před očima dítěte ji fyzicky napadl.
Prý ho provokovala
Muž má ale na událost vlastní pohled. Tvrdí, že mu žena nejprve bránila v předjíždění a při průjezdu zúženým úsekem několikrát přibrzdila. Dokonce se prý obával, že dojde k nehodě.
Na řidičku proto začal blikat a gesty ji vyzýval, aby zastavila. Tvrdí, že chtěl celou situaci vyřešit a přivolat policii. Místo omluvy se ale podle něj dočkal „gesta ukazováčkem“. To považoval za další provokaci.
Jenže policejní vyšetřování ukazuje na jiný průběh událostí. Záběry z palubní kamery podle policistů potvrzují, že žena projížděla omezením plynule a dodržovala předepsanou rychlost. Nebezpečně se měl naopak chovat řidič SUV.
Bití zlehčuje
Muž v rozhovoru připustil, že se zachoval nepřiměřeně. Svého jednání lituje a označuje ho za zkrat. Zároveň ale odmítá, že by veškerá vina ležela na jeho straně. Podle něj nese část odpovědnosti také napadená řidička. Zlehčuje i samotný fyzický útok. „My jsme se začali pošťuchovat, já bych tomu neříkal mlácení,“ prohlásil. Policie přitom popsala údery do hlavy i dalších částí těla. Žena navíc po napadení skončila v pracovní neschopnosti.
Dcera zachránila důkaz
Celému incidentu přihlížela také osmiletá dcera napadené. Když si muž všiml palubní kamery, pokusil se jí podle policie zmocnit. Dívka však stihla přístroj schovat pod sedačku. Díky její pohotové reakci se záznam podařilo uchovat. Řidička později popsala, že se muž při snaze získat kameru dostal do kontaktu i s její dcerou. Podle policie si matka s dítětem z útoku odnesly silný psychický otřes.
Řidič nyní čelí podezření ze tří trestných činů, konkrétně pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a pokusu o krádež. Policie případ řeší ve zkráceném přípravném trestním řízení. Muži hrozí až tři roky za mřížemi.
Hele Rudláku. Tohle zažil každý. I já. Mentálů jsou plný silnice. Ale prostě si zanadáváš, ukážeš fakáče a nemlátíš ženu. Tak prober, inženýre!!!