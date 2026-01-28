Pod vlivem alkoholu usedl za volant a zabil: Policie obžalovala miliardáře Pelce
Pod vlivem alkoholu usedl za volant lexusu a v protisměru vletěl do škodovky, jejíž řidič zemřel. Miliardáře Zdeněka Pelce (74) policie obžavala kvůli loňské nehodě na Rakovnicku. Hrozí mu až šest let vězení.
O tom, že státní zástupkyně obžalovala někdejšího předsedu představenstva podniku na výrobu gramofonových desek GZ Media Zdeňka Pelce kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku, informoval server Novinky.cz.
„Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na čtyřiasedmdesátiletého muže obžalobu pro přečin usmrcení z nedbalosti a dále pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ cituje web mluvčí středočeské policie Vlastu Suchánkovou. Obžaloba byla podle Suchánkové podána 19. ledna.
Pelc loni počátkem června přejel svým vozem Lexus do protisměru na silnici mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Narazil do vozu Škoda Yeti, jehož jednašedesátiletý řidič srážku nepřežil. Pelce přepravil vrtulník s těžkými zraněními do nemocnice.
Společnost GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.
