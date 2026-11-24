Maminka tří dětí zemřela v bolestivých mukách: Roztrhala ji smečka psů
Americká armádní veteránka a maminka tří dětí nepřežila útok smečky psů na pozemku opuštěného domu. Její zdrcená dcera nyní volá po spravedlnosti. Mamince už nestihla oznámit radostnou novinu o svém těhotenství. O osudu odchycených zvířat mohou rozhodnout výsledky testů DNA.
V pondělí 16. listopadu vyrazili policisté k opuštěnému domu ve městě Cartersville v americkém státě Georgia. Na pozemku našli bezvládné tělo ženy. Zesnulou byla armádní veteránka Allison Lynn Andersonová.
Podle předběžných výsledků pitvy žena podlehla zraněním způsobeným útokem psů. Georgijský vyšetřovací úřad potvrdil odchyt několika zvířat. Přesný počet útočících psů, jejich plemena ani okolnosti napadení však vyšetřovatelé zatím nezveřejnili.
Čeká se na výsledky DNA
Podle Allisoniny neteře Samanthy Evansové (26) se nyní čeká na výsledky testů DNA. Ty mají pomoci určit, zda se odchycení psi skutečně podíleli na smrtelném útoku. Pokud se jejich spojitost s případem prokáže, mají být podle Samanthy utraceni.
Jak uvedla televize NBC News, do pondělí 23. listopadu nebyl v souvislosti s případem nikdo zadržen. Po skončení vyšetřování mají případ posoudit státní zástupci.
Miminko už nepozná
Po Allison zůstala dcera Miley (20) a dva mladší synové Lathem a Jaxon. Rodina se přitom měla brzy rozrůst o dalšího člena. Miley se svým snoubencem Jessem Jarrettem čeká chlapečka. Mamince už ale radostnou novinu nestihla oznámit.
„Jsem znechucená a mám naprosto zlomené srdce z toho, že majitelé těchto psů neměli svá zvířata pod kontrolou. To, čím si moje maminka prošla, byla muka,“ uvedla Miley v prohlášení zveřejněném televizí WAFB. Pro svou matku žádá spravedlnost. Zároveň ale věří, že Allison by díky své laskavé povaze dokázala majitelům psů odpustit.
Milovala život
Allison v roce 2007 vstoupila do americké armády, kde sloužila jako vojenská zdravotnice. Její blízcí na ni vzpomínají jako na srdečnou a veselou ženu, vždy ochotnou podat pomocnou ruku. Milovala hudbu a zpěv, ráda chodila bosá a nejšťastnější byla v přírodě. S oblibou rybařila a plavala.
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