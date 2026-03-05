Americký prezident Donald Trump 28. února zahájil operaci s názvem Epic Fury (Epická zuřivost). Ve spojení s obrannými silami Izraele letecky zaútočil na Írán. V neděli na následky odvetných úderů zemřelo šest členů americké armády. Pentagon nyní potvrdil identitu u čtyř z nich. Zahrnují rodiče malých dětí i mladíka s perspektivním náhledem na svět a láskou k armádě.
První americké oběti útoků na Blízkém východě: Milující maminka i mladík s životem před sebou
1.Kapitán Cody Khork
Cody Khork z Floridy sloužil v americké Národní gardě od roku 2009 do roku 2014. V pozdějších letech sloužil jako důstojník v aktivní záloze. Nasazení zažil v celé řadě zemí, jako jsou Saudská Arábie, Polsko nebo Kuba. Během své vojenské kariéry se dokonce podíval i do nechvalně proslulého zařízení v Guantanamo Bay. Podle serveru The Ledger obržel celou řadu medailí za vzornou a věrnou službu.
Přátelé na sociálních sítích na něj vzpomínají jako na velmi laskavého muže. Zprávy o Khorkově úmrtí okomentoval i Trea Miller, který pod ním sloužil. „Byl velmi přívětivý a vždycky ochotně pomáhal novým kadetům,“ napsal. „Poslední dobou jsme se už moc nevídali, ale byl to někdo, na koho nikdy nezapomenete. Zprávy u jeho odchodu bylo velmi těžké přijmout,“ napsal Miller.
2.Četař Noah Tietjens
Noah Tietjens měl armádu v krvi. Sloužil už jeho otec, a Noah tak vyrůstal na mnoha různých místech, podle tatínkova momentálního postu. Noah sloužil od roku 2006 jako automechanik. V Kuvajtu, kde po útoku dronu zemřel, byl už v roce 2009 a 2019. Jeho dva bratři také slouží v armádě. Nepředstavitelně smutné novinky na facebooku zveřejnila Noahova matka Glenda.
„Nemůžu spát, z pláče mě bolí oči. Bolí mě i zlomené srdce a od toho celý hrudník. Není to fér!“ napsala. V pozdějším příspěvku požádala o respektování soukromí pro truchlící pozůstalé. Noah žil ve státě Omaha se ženou Michelle a malým dítětem.
3.Četař Declan Coady
Declan Coady z Iowy byl nejmladším ze čtyř identifikovaných zabitých vojáků. V armádě sloužil teprve třetím rokem. Vystudoval kyberbezpečnost a počítačové vědy na Drakeově univerzitě. Tomuto zaměření se věnoval i během vojenské kariéry, působil jako specialista na informační technologie. Ze služby v armádě byl nadšený. „Od narukování jsem získal celou řadu nových dovedností jak v oboru informačních technologií, tak i v oboru mezilidských vztahů,“ napsal na svůj profil na Linkedin.
„Ničeho se nebál. Vždycky měl potřebu se zvednout a jít pomáhat komukoliv mohl. V Armádě to miloval, zvažoval aktivní službu a v tom co dělal, byl velmi dobrý,“ řekl podle deníku Washington post Declanův otec Andrew. Po smrti v nasazení se mu od armády dostalo povýšení in memoriam.
4.Četařka Nicole Amorová
Četařka Nicola Amorová v armádě sloužila přes dvacet let. Narukovala už v roce 2005. Sloužila jako specialistka na automatizaci logistiky a zažila v minulosti nasazení v Iráku a v Kuvajtu. V den tragického útoku jí do návratu domů k manželovi a dvěma malým dětem chybělo už jen pouhých pár dní.
„Člověka by nenapadlo, že zrovna v Kuvajtu se může něco stát. Je ale jedna z prvních a to hrozně bolí,“ řekl její manžel Joey. Dvojice spolu má náctiletého syna a dceru ve čtvrté třídě. Nicole se podle manžela obětavě starala o druhé. „Mnoha lidem pomohla z těch nejtemnějších období. Do tohoto světa přinesla spoustu světla,“ řekl Joey.
