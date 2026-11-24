Výhrůžky smrtí na kladenském úřadu práce: Na pomoc vyrazily tři hlídky
Pořádně krušné pondělní dopoledne zažily pracovnice Úřadu práce v Kladně. Nespokojený klient jim kvůli nevyplacené dávce vyhrožoval smrtí. Vyděšené úřednice si přivolaly pomoc prostřednictvím tísňového tlačítka, jímž úřad disponuje teprve několik týdnů. Na místo okamžitě vyrazily tři hlídky strážníků.
Pondělní dopoledne 23. listopadu se na kladenském úřadu práce nepříjemně zdramatizovalo. Jednoho z klientů oddělení hmotné nouze rozčílilo, že nedostal sociální dávku. Na úřednice se obořil a nezůstalo jen u slovního napadání. Ženám vyhrožoval násilím, a dokonce i smrtí. Ty si proto přivolaly pomoc.
Na operačním pracovišti městské policie se následně rozblikal tísňový signál. Na úřad okamžitě vyrazily tři hlídky strážníků. Když první z nich o několik minut později dorazila, situace už byla klidnější. Muž ale z úřadu neodešel a pokračoval ve vyhrožování vyděšené úřednici. Strážníci ho na místě zadrželi a případ kvůli podezření ze spáchání trestného činu předali státní policii.
Tlačítka mají jen pár týdnů
Nové zabezpečení přitom na kladenském úřadu práce nemají dlouho. Takzvaná paniková tlačítka tam přibyla teprve začátkem listopadu a už po několika týdnech našla své využití. Zaměstnanci díky nim nemusí v krizové situaci ani vytahovat telefon. Stačí jediný stisk a strážníci okamžitě vědí, kam vyrazit.
„Jejich hlavní výhodou je především rychlost a přesná lokalizace. Po stisknutí tlačítka se tísňový signál v reálném čase zobrazí na operačním pracovišti městské policie,“ vysvětlila zástupkyně ředitele kladenské městské policie Jana Dupová.
V Kladně funguje už více než dvě stě podobných tlačítek. Mají je například ve školách, školkách, na městských koupalištích nebo na urgentním příjmu kladenské nemocnice. Pomoc si jejich prostřednictvím mohou přivolat dokonce i řidiči městských autobusů. Strážníci totiž dokážou zjistit přesnou polohu vozu i za jízdy.
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